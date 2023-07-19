招魂驚傳女人聲　193哼歌抗衡

藝人193郭嘉駿人高膽細，鍾卓穎（Ash）細細粒卻膽生毛，這對搞笑組合3月時被派到英國拍攝新靈異真人騷《撞鬼自駕遊》，入住猛鬼古堡和酒店，測試膽量，因為是真人騷關係，連他們瞓覺時都入鏡，Ash表示就算驚醒也不會過房叩193門，笑言：「佢啲老婆會殺咗我㗎！所以有時都唔敢瞓，寧願天光先瞓。」

193雖然細膽，但為求拍攝效果，裝作「撩鬼打」姿態，他透露未能真正見到靈體，但就感應到，試過酒店房的電視無故開啟，他驚到拔走插頭及將電視反轉，不過最恐怖的是他們凌晨在瀑布招魂，攝影師竟錄到一把女人聲在哼歌，由於現場只有Ash一個女仔，而女聲是與Ash重叠，故成班男仔就《食神》上身，學周星馳逐個哼歌，令恐怖元素變到好搞笑，他們講笑英國靈體都比較Gentlemen，想向導演自薦去其他國家拍第二季。

早前193埋怨公司冇為真人騷宣傳，他直認節目提早了一星期出街，卻沒有通知他：「依家有《全民造星V》、《全星暑假》又有《膠戰》，大家都忽略咗。（忽略咗你？）不嬲被忽略，要自己照顧自己，覺得自己照顧自己幾好，公司餵嘢未必最好，自己做多啲最好，始終最了解係自己。」