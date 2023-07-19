宋慧喬奪最高榮譽大獎！秀智憑《安娜》封青龍視后

韓國年度盛事《第2屆青龍電視劇大賞》今晚（19日）舉行，事前被睇好憑話題劇《黑暗榮耀》封后的宋慧喬未能奪得最佳女主角獎，但獲得今年增設、全晚最高榮譽的大獎，她發表得獎感言時感觸得眼濕濕，除了多謝導演、編劇、演員和工作人員之外，又不忘對自己說：「辛苦了，慧喬啊。」

至於「國民初戀」秀智就劇集《安娜》擊敗宋慧喬、《天外謎蹤》全汝彬、《離別的食譜》金瑞亨和《爭鋒相辯》鄭麗媛奪得最佳女主角獎。視帝則由《毒梟聖徒》的河正宇奪得。

至於憑《黑》劇的奸角「朴涎鎮」上位的女星林智妍以大熱姿態勇奪最佳女配角獎，她除了多謝和她合作的演員和導演外，又特別多謝編劇在劇本裏加了很多其他演員叫『涎鎮啊』的場面，讓她即使沒有出場，也有份參與，她又搞笑地說：「我要向全國所有叫朴涎鎮的人說聲對不起。」

男星李東輝則憑《賭命為王2》奪得最佳男配角獎，他坦言完全沒有想過會獲獎，他特別向和他合作的大前輩崔岷植致敬：「能和你出場在同一鏡頭是我的榮幸。」

至於新人獎方面，限定男團Wanna One出身的朴志訓與女星辛叡恩分別憑《脆弱的英雄》及《第三人稱復仇》獲獎，人氣明星獎則由朴宰燦、車銀優、李光洙及金軟景奪得。

得獎名單

大獎：《黑暗榮耀》宋慧喬

最佳電視劇作品獎：《賭命為王》

最佳男主角獎：《毒梟聖徒》河正宇

最佳女主角獎：《安娜》秀智

最佳男配角獎：《賭命為王2》李東輝

最佳女配角獎：《黑暗榮耀》林智妍

最佳男新人獎：《脆弱的英雄》朴志訓

最佳女新人獎：《第三人稱復仇》辛叡恩

人氣明星獎：朴宰燦、金軟景、車銀優、李光洙

人氣OST獎：朴宰燦

最佳綜藝作品獎：《海妖的呼喚：火之島生存戰》

最佳男子綜藝人獎：《PLAYou》劉在石

最佳女子綜藝人獎：《SNL Korea》朱玄英

最佳男子綜藝新人獎：Dex

最佳女子綜藝新人獎：金亞瑩

Why not獎：《脆弱的英雄》崔顯旭