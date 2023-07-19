泰妹真性情　挺胸吸睛

早幾年做網紅跟做藝人一樣，無時無刻都要注意形象，只係近年卻愈嚟愈多性感網紅，更樂於表現真我，其中就有呢位嚟自泰國嘅Kyoko Kittiya喇！

睇到心郁

點解以前嘅網紅都要顧及形象呢？原因好簡單，皆因當中有唔少本身亦係模特兒，如果佢哋喺網上太過唔注意形象嘅話，分分鐘會影響工作，故此當時嘅性感網紅縱然自拍，都要Chok到個樣行一行。以前嘅審美觀梗係啱晒啦，只係隨住網絡文化愈嚟愈講求真性情，仲成日Chok住個樣就真係Out晒，故此便湧現唔少就算破壞形象，仍以表現真我為賣點嘅性感網紅，而嚟自泰國曼谷嘅Kyoko Kittiya正係其中之一。

喺講佢點表現真我之前，大家睇吓佢喺社交網上分享嘅福利相，係咪會覺得佢係個活潑又陽光嘅女郎嚟呢？加埋前凸後趷及性感魅力，見到真係會心郁郁呀！

活潑奔放

不過外形陽光又活潑嘅佢，真實嘅佢卻係比鏡頭前嘅更加活潑、更加奔放。所謂奔放唔係話佢亂咁叫、亂咁跳，而係話佢無時無刻都表現出真性情之餘，更唔介意拍埋片分享。好似早前佢同班閨密聚會，嗜辣嘅佢食到流晒眼淚同鼻涕嘅樣，如果畀着以前絕對會被視為形象崩壞，但放喺Kyoko Kittiya身上時，卻會被佢自然流露嘅表情所吸引，就係呢種真我個性，令佢咁得粉絲鍾意。

事實上，佢亦多次談及唔介意咁做會影響形象，反而覺得作為網紅兼模特兒嘅佢，最重要係喺工作時表現出自己嘅專業性。佢認為做模特兒時，最重要係表現性感同美感，如果唔識得把握呢個重點嘅話，卻係一種唔尊重自己及人哋嘅表現。估唔到佢思想咁成熟，真係要畀個Like佢呀！

身材前凸後趷嘅Kyoko Kittiya，唔單止外形正到痹，近年佢嘅寫真尺度更係愈嚟愈大，佢話咁樣係為青春留倩影，但對粉絲嚟講，呢種至係視覺上最佳嘅享受。

Profile

出生地：泰國

身高：164cm

三圍：34F-23-34