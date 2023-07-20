【是日通勝】

農曆六月初三

癸卯年 己未月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：穿井、成服、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、25、26

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

金牛座：幸運指數排第一，感情生活更是如魚得水。

雙子座：懶得用腦，不夠盡力，謀事易遭遇滑鐵盧。

巨蟹座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

獅子座：脾氣差不利健康，保持好心情對身體有益！

處女座：幸福不是必然，感情關係是需要用心經營。

天秤座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

天蠍座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

人馬座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

山羊座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

水瓶座：生活多阻滯，遇到應付不了的事情別硬撐。

雙魚座：財運差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 心情差

鼠：受流言攻擊，保持冷靜，毋須太介懷。

牛：運勢高開低走，重要的事要盡早完成。

虎：有伴侶者要懂得自律，勿一腳踏兩船！

兔：相信自己能力，可於事業上大放異彩。

龍：財運不佳，別輕信促銷誘惑，小心受騙。

蛇：爭勝心強，但要小心言行，以免惹誤會。

馬：小人干擾，謀事遇阻力，士氣受打擊。

羊：有責任感，行動力強，工作獲得掌聲。

猴：工作再忙也要注意休息，以免捱壞身體。

雞：是日沖煞，心情糟糕，找不到發洩渠道。

狗：獲月老牽線，單身者易遇到完美情人。

豬：獲別人協助，遇到問題也能順利過關。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

陰陽學說和二進制關係

陰陽是來自中國古老的哲學思想，主張宇宙萬物有兩種相互依存且相互轉化的力量。陰代表陰暗、柔軟、隱蔽和消極，陽則象徵陽光、堅硬、明顯和積極，兩者的平衡和結合是宇宙運行的基本原則。

二進制是一種使用0和1兩個數字表示數值的進位制，這種數值系統在電腦和科學中非常重要，因為計算機只能理解和處理二進制數字，當中的0代表關閉或無，1代表打開或有。這種數值表示法的基礎在於電子系統中的開關概念，以及邏輯閘和電路的運作。

有趣的是，陰陽和二進制在某種程度上存在共通之處，陰陽的概念強調了兩極的平衡和互補，而二進制的0和1則是兩個極端。它們都探討了相對性和對立面之間的關係。在陰陽哲學中，陰陽互有互生，互相依賴；在二進制中，0和1也是以彼此依存的方式存在。另外，二進制和陰陽都體現了一種二元性，陰陽以對立但又相互關聯的形式存在，0和1則是兩個極端的象徵。這種二元性在不同範疇中都有重要意義。

總結來說，陰陽和二進制是兩個概念，分別來自於哲學和計算機科學領域，卻具有一定的相似性。陰陽強調了互補和平衡，二進制則體現了二元性和對立兩極的思維。無論是世界運行還是計算機處理數值中，這兩種概念都有其重要性，還可能是共通的，有待我們慢慢探究。