粉嶺「舊球場」與民同樂　7月23日起變身「早上高球場下午公園」

粉嶺球場「舊球場」逢星期日由下午1時至晚上9時開放為公園，屆時「舊球場」1至3號洞會搖身一變成為市民的樂園。（客戶提供）

【特約報道】香港哥爾夫球會（球會）宣布粉嶺球場「舊球場」自2023年7月23日起，逢星期日下午開放予公眾，讓市民可親臨球場體驗和享受大自然綠色天地的樂趣。

球會近年從多方面進一步開放「舊球場」，讓非高球愛好者可以在平日和假期不同時段來到球場參加不同活動。今年「七一」回歸日，球會試行了「早上高球場下午公園」的開放模式，吸引了逾萬市民進場參與，運作非常成功，深受市民歡迎。有鑑於此，球會決定將這一開放安排延續，由7月23日起，在下午將球場變身為歷史生態公園，讓更多市民可以來到球場進行不同活動，在早上則維持現時作為球場的功能。

按球會的安排，球場開放為公園的時間由下午1時至晚上9時，屆時「舊球場」1至3號洞會搖身一變成為市民的樂園。市民可以在林蔭處處的綠茵草地上欣賞大自然美景、打卡、嬉戲，以至與毛孩們渡過一個忘憂的下午，各適其適，樂在其中。

「舊球場」開放詳情

日期：2023年7月23日（星期日）起每逢星期日

時間：下午1時至晚上9時

地點：香港新界上水粉錦路公路1號舊球場

（現場設有免費泊車位，先到先得。）