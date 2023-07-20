灣仔碼頭「最賞感謝您」大抽獎 有機會贏取全年免費食及超市現金券

【營業資訊】香港著名水餃品牌灣仔碼頭自七十年代創立而來，堅持以皮薄、精選食材以及提供新鮮味道的理念，製作優質美味的水餃，讓大家只需簡單加熱，即可安坐家中輕鬆享用灣仔碼頭水餃的極致滋味。

今個7月，品牌全新激勵人心的創立故事電視廣告推出，還與品牌有相同信念的羽毛球運動員謝影雪拍攝短片，以鼓勵年輕人追夢及全力以赴。

另外，為鼓勵大家向支持自己追夢的人表達謝意，灣仔碼頭預告於7月下旬推出第二激獎賞，邀請大家參加「在追夢路上，你最想感謝誰？」故事分享活動，只需於品牌Facebook專頁指定貼文完成指定步驟並分享故事，即有機會贏取全年免費食灣仔碼頭產品，一同傳遞正能量！

查詢電話：2838 8038