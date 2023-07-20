NewJeans新歌MV曝光　梁朝偉與鄭浩妍驚喜登場

韓國人氣女團NewJeans將於明日（21日）推出第2張迷你專輯《Get Up》，繼早前公開歌曲《New Jeans》及《Super Shy》的MV後，其中一首主打歌《Cool With You》亦於今日（20日）曝光，近日有傳話題韓劇《魷魚遊戲》的女星鄭浩妍與天團防彈少年團成員V會亮相MV，不過最後原來是鄭浩妍與影帝梁朝偉登場，令網民大感驚喜！

《Cool With You》的MV是在西班牙取景，分為「side A」及「side B」兩個版本，將希臘神話「丘比特與普塞克」以現代的方式表達，鄭浩妍飾演「丘比特」，梁朝偉與法國男星Micol Vela則分別扮演「阿芙蘿迪蒂」和「普塞克」，NewJeans的5名成員以守護天使登場，一直守護在鄭浩妍身邊，故事講述鄭浩妍愛上Micol Vela之後，為了愛情而放棄神的地位，但最後梁朝偉出場阻止，令Micol Vela愛上其他女人，被奪去愛情的鄭浩妍以絕望的表情消失。

雖然梁朝偉只現身不夠30秒，但他的白髮造型及表情已令網民留下深刻印象，不少網民大讚MV似足電影，兩段MV公開12小時已狂吸316萬及268萬點擊。