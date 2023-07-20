【營事檔案】柚子醋洋葱燒豬肉

柚子醋除了日常用作沙津醬汁以外，更可以醃肉入饌，成為酸甜的菜式。柚子醋帶有柚子的香氣和微酸的口感，能夠提升豬肉的風味，加上洋葱的甜味與柚子醋的酸味相襯，使味道更加平衡。這個菜色十分方便，在空餘的時間醃好豬肉，隨時想吃的時侯炒熟就可以了。

柚子醋醃肉新選擇

柚子醋作為醬汁可算是一個不錯的選擇，宥時想醃肉更方便會選購現成的醬包或罐裝醬料，而

現成的醬包多數脂肪都比較高，這個時候柚子醋就是除豉油、生粉以外的另一個新選擇。柚子醋每湯匙只有9卡路里，更是零脂肪，對於減肥人士而想食物增添風味的時間是有幫助的。除此之外，柚子醋含有豐富的有機酸，這些酸有助於促進體內新陳代謝過程，尤其是脂肪代謝。

紫洋葱抗氧化保血管健康

紫洋葱比起一般洋葱不同在於顏色，而當中的紫色就是花青素。花青素是一種類黃酮化合物，是紫洋葱中所含有的天然色素。它具有多種健康益處，包括抗氧化、抗炎以及改善心血管健康。花青素具有強大的抗氧化活性，能夠中和體內自由基的生成，減少氧化壓力，有助於維護細胞健康，預防慢性發炎狀態，從而有助於緩解炎症相關問題，如關節炎。

柚子醋洋葱燒豬肉

材料：

豬梅肉 200克

紫洋葱 1/4個

調味料：

柚子醋 4湯匙

豉油 1湯匙

老抽 2茶匙

蜜糖 2湯匙

做法：

1) 調味料混合成醃料

2) 紫洋葱切絲、豬梅肉切條備用

3) 豬梅肉加入醃料醃15分鐘以上

4) 燒熱鑊炒香紫洋葱，再加入豬梅肉及醃料炒熟，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。