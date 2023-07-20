姚焯菲大個女新Look求變　疑洩MV畀網台得罪粉絲

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）日前由新西蘭放寒假返港，但抵埗不足24小時又起飛往日本，拍攝最新歌曲《這個姿態》MV，新歌於7月18日登陸各大音樂平台，而Chantel亦在社交網大力宣傳，上載新歌全新造型，宣傳照中見她一改「小公主」的可愛型格，搖身一變大走型格路線，換上類似大紅斗篷襯黑legging及白色尖頭鞋，她留言：「因為青春，所以勇敢去試；因為年輕，所以最怕定型」，而MV的推出日期則是「Stay Tuned（敬請關注）」，暫時保持神秘。

據知Chantel的新歌MV，原定於日內假無綫所屬的TMG官網隆重推出，可是有讀者爆料指MV卻發現「外洩事件」，事緣她擔任網台節目嘉賓，在節目中除介紹新歌外，又分享在日本拍攝MV的趣事，而她和主持對談期間，竟播出現尚未推出的MV片段，雖然僅得12秒，但清楚看見化了「Punk妹」妝的Chantel，頭戴冷帽，上身着白T，而下身是短褲，露出一對「筷子腳」；另一個鏡頭，則是穿上紅裙的她在東京鐵塔下的大馬路走過，由於絕密MV涉嫌意外爆光，網台突然將Chantel的訪問節目突然下架，以防MV繼續廣傳。

可是已有不少「小菲象」（Chantel粉絲暱稱）已將未正式出街的MV片段截圖，紛紛致電Chantel的唱片公司投訴，指不滿有關方面竟然「擺烏龍」：「竟然將MV首播權畀咗唔係官方嘅頻道，個MV拍得咁認真，咁靚、達天后MV級數嘅高質，但安排上點可能出現咁嘅問題。」而Chantel的經理人即時向「小菲象」公開道歉，並呼籲勿將「未完成版」的MV片段廣傳，不過「小菲象」未熄怒火，在歌迷群組中繼續鬧，希望有關方面認真對待Chantel的任何作品。