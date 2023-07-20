消費者對「限定」一詞甚為敏感，每逢有限定新品或活動，必定吸引大批枌絲。近日又不同主題的期間限定店及活動，當中不乏美食新品登場，想搵好野食就要把握機會。

日式甜點

每次去日本，總想將全部美食帶返香港。city’super由現時至7月26日開設日本大阪元祖級半熟芝士撻PABLO期間限定店，為客人帶來現烤的經典原味迷你芝士撻和Dacquoise 達克瓦茲禮盒。此外，由現時至8月31日，超市亦有KAGOME GREENS果昔啫喱快閃店，有奇異果羽衣甘藍、杧果南瓜、哈蜜瓜紅蘿蔔、白桃石榴紅菜頭、巴西莓紫薯等新口味選擇，健康又甜美。

花香舒壓

回到家，偶然會點蠟燭或香熏，洗去一日疲勞。香港東隅和本地香熏蠟燭品牌BeCandle合作，於現時至12月31日在酒店Domain設立期間限定店，餐廳以品牌的No. 84茉莉花桃香熏作靈感推出限定的Jasmine Peach 意式奶凍和 No.84 Cold Brew，前者以3款水果加桂花設計，後者加入檀香元素再配食用金箔，清新又優雅，品嘗後還可慢慢挑選適合自己的香氣，繼續減壓。

特飲添動力

夏天就是要運動和補水，7CAFÉ+ 概念店和南非運動襪品牌VERSUS合作，於夏天在中環開設期間限定店，為客人提到不同系列限定新品，特調咖啡系列有椰子水美式咖啡、菠蘿椰子美式咖啡和紫薯豆奶咖啡，特調椰子水有蜜桃熱情果、菠蘿和青瓜青檸3款口味，即製果昔系列有牛油果豆奶、藍莓豆奶和紅火龍果荔枝，想提神就可揀即磨單品豆咖啡。同時間，店子推出限量版運動襪，別具個性，做完運動後來杯特飲，消暑解渴。

感受法式時尚

法國的潮流、美食和流行資訊一向備受追捧，當地啤酒品牌1664 Blanc於現至7 月30日在尖沙咀舉行「1664 Blanc Vogue Soirée法式時尚節」，法式時尚體驗區會展出代言人姜濤於宣傳片中穿過的服飾，以及時尚啤酒樽套設計比賽的得獎作品。另外，逢星期五至日指定時間會進行免費啤酒換領，成人完成大會指定任務，可免費換領一杯250毫升的小麥白啤酒，而六及周日頭100位成功換領啤酒的參加者，有機會獲得指定款式的姜濤限量珍藏卡1張。周末則會請來時尚達人主持工作坊，教大家打造時尚單品，年滿18歲而身分證有1、6或4的數字，即合資格參加，完成後可獲姜濤親筆簽名的限量版手提袋，名額有限，先到先得。

提神咖啡節

對好多人來講，咖啡已成為生活中的必需品，agnes b.由現時至8月31日舉行首屆咖啡節，推出不同的美食和活動。Cafe會推出的期間限定咖啡系列特飲和甜品，包括椰子冷萃、玫瑰冷萃、純素椰子奶和純素亞麻籽芝麻奶咖啡，配咖啡雙重朱古力撻、咖啡閃電泡芙和特濃咖啡牛角包窩夫配雲呢拿雪糕等甜食，分外匹配。品牌在咖啡節期間推出全新電子咖啡印花咭，儲齊指定印花，可免費升級或獲贈1杯指定飲品。客人買外賣自備外賣杯，每杯飲品可減HK$3，在咖啡節期間更會免費派對咖啡渣。同時間，請來本地藝術家陳澤雷和環保社企綠行俠攪咖啡藍曬藝術工作坊和咖啡渣環保工作坊。品牌和陳澤雷聯乘推出「By Blueprint 藍圖片羽．藝術展」限定便攜裝咖啡包，可買回家繼續歎。