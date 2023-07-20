【針對旅客】京都盜騙頻生　日本人幫影相變勒索？

很多人說，日本旅行最放心，因為當地治安好，騙徒小偷不多見。但自從日本3月開關後，外國旅客數字急升，而在日本京都已多次發生針對遊客的偷竊案，在著名景點甚至有騙徒出現，如準備出發日本旅行，不想成為目標，日系犯案手法你一定要知：

（一）專偷看似有錢旅客

根據京都新聞報道，日本警方在5月時逮捕了一名嫌犯小偷，無業的他招認了過去專挑「看似有錢」外國旅客為目標。由此可見，在日本街頭錢財露眼也很危險，掏錢不宜太張揚；此外一身名牌打扮、購物大包小包、毫無戒心逛街，都會容易被認定為「有錢旅客」，建議還是保持低調較好。

（二）租和服拍照要小心

據知京都小偷另一目標，就是因要拍照而大意的遊客，猶其是在祇園租借和服拍照的女士，特意看準她們為了拍照，要放下隨身手提包在地上時，便趁機出手偷竊，他們充分利用了遊客對日本「過度放心」的心態，才能得手。

（三）假意幫忙拍照索錢

近月在京都著名景點南禪寺，接連發生有不明人士，在該處假借幫人拍照為名，繼而索取「拍照費」的案子，結果弄得寺方要不斷提醒遊人，小心別墮陷阱。據知該騙徒疑為30多歲的日本男子，其手法通常是主動接近遊客，並故作好意說「我幫你拍照」甚至會說「不用錢」讓你放下戒心，但事後就會向你索取500至1000日圓的拍照費，他有時會用遊客手機或相機，也有時會用他自己的大型相機，以索取更多的費用，故此大家切勿上當。

（四）機場旅客行李被偷

另一類偷竊案，主要發生在日本機場鐵路上。早前有台灣旅客，在前往名古屋中部國際機場途中，於火車上失去行李箱，損失價值約5千港幣的行李，但剛巧他在行李箱中裝設了防丟失的電子追蹤器，結果日本警方成功追回失竊行李，繼而逮捕了涉案的日本男子；據知疑犯已招認曾偷竊行李多達40次，並每次也看準買滿東西、正攜行李箱前往機場的外國旅客下手，故此旅遊日本，回程看緊行李也十分重要。