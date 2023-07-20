MIRROR打頭陣玩轉暑假　Ian閉關1個月終蒲頭

人氣男團MIRROR派出6子Lokman、Ian、Jer、Jeremy、Stanley及Frankie，聯同「宇宙天團」ERROR、女團COLLAR、吳啟洋、葛綽瑤、鍾卓穎、練美娟等出席ViuTV節目《全星暑假》記者會，吸引數百粉絲到場應援舉燈牌，企滿幾層商場，當眾藝人到場時更尖叫聲連連，場面熱鬧。席間一眾藝人先後介紹《全》系列5個節目，包括《MIRROR+》、《ERROR 暑期自作業》、《全日制 COLLAR 學院》、《P1X3L 5G 上台計劃》、《夏の競技》、《撞鬼自駕遊》及《幫手預埋我》，還分組與小朋友玩遊戲。

打頭陣於周一播出的《MIRROR+》，隊長Lokman表示節目中各成員會透過玩遊戲接受不同挑戰，問到誰的底線最難超越？6子同聲指是未有出席Edan，Jer則乘機向公司要求下次出國拍攝。戴眼鏡現身的Ian，對於早前自爆生眼挑針，他表示眼睛尚有少許刺痛：「睇落都ok，呢段時間都做緊嘢，所以就冇出嚟。(咩事生眼挑針？ )可能打完波，手多多去摸，所以就搞成咁，不過我冇睇咗啲唔應該睇嘅嘢。」雖然閉關一個月，但Ian也積極做音樂，透露將於下周推出新歌，並已灌錄再下一首歌。

談到他們於預告片中玩得相當投入，Lokman預告最後一集玩得很瘋狂：「瞓喺地下兩分鐘都起唔到身，難受嘅喺地下繼續難受，笑到肚痛嘅就繼續笑到肚痛。（邊個最渣？）冇，反而最勁係Frankie，佢係『英雄輝』。」Ian則笑Frankie每次出場均是拯救世界，而他也自我感覺良好。

Jeremy對於《全民造星V》冠軍Lyman被指可以跟Jeremy一邪一妖合作，他表示：「當然好，呢類型歌手得一個係唔夠，希望可以有其他歌手一齊玩。（Lyman台上騷肌，你都騷肌？）我唔敢，所以騷住蘋果肌先啦！」而Frankie將於29日生日，問到今年單身過生日會否感寂寞？他說：「我有朋友有兄弟，最緊要有家人，不過當日都會喺工作中。」