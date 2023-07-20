鄭嘉穎上《披荊斬棘3》兩集執包袱？陳凱琳咁講...

藝人陳凱琳（Grace）今日（20日）出席活動擔任嘉賓，與現場小女孩合作玩遊戲，又大讚對方長得標致可愛，笑言可以考慮介紹給囝囝認識。

她受訪時表示有想過帶同囝囝一同出席，奈何擔心兒子太精力旺盛會捉不住才打消念頭，談到正於內地拍真人騷《披荊斬棘》第3季的鄭嘉穎，被傳只錄影了兩集便被淘汰，較早時又被網民拍得到身在醫院吊鹽水，問到其健康狀況？Grace強調老公身體沒問題：「佢身體OK。其實醫院張相應該係較早前偷影，嗰日報道一出都有人問我，其實佢當時已經坐喺我身邊，哈哈！佢只是聲帶有少少問題，節目出街大家就會知發生咩事。」由於節目仍未播出，故有關被淘汰一事不便透露。

談到嘉穎將於8月生日，她預告會很忙碌：「我爸爸同嘉穎都係8月生日，亦係結婚周年紀念，仲要喺同一禮拜內，希望一次過食餐飯搞掂，連送禮物也可以慳。（會唔會幫老公搞Party？）睇時間啦，老公返嚟有時間寧願多啲陪屋企同小朋友玩，搞Party多人都幾攰，上次我生日搞船河啲人又話我著泳衣。（係讚妳生完3個身材仲好弗）多謝，哈哈！船P同生仔都夠啦，唔搞啦！」