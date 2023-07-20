莊子璇跑出奪「越南越愛港姐」　胡定欣讚有劉佩玥影子

《2023香港小姐競選》16位佳麗昨晚（19日）於越南某度假區內宴會廳參加《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，為8月27日晚舉行的《2023香港小姐競選決賽》先作熱身，晚宴司儀為麥美恩及黎諾懿，表演嘉賓則為譚俊彥及胡定欣。

16位佳麗先後以中式旗袍、鮮艷晚裝、casual wear及越南民族服裝亮相，並分別向現場來自東南亞不同地區的賓客作自我介紹、推介香港特色文化，兼獻上勁歌熱舞及以越南文獻唱《越難越愛》。在推介香港特色文化環節，郭珮文表現最為搞笑，負責推廣港式奶茶的她，被問到會以甚麼代替花奶或煉奶時，郭珮文轉數甚快地回答是雪糕，當再被追問「熱奶茶又點搞」時，她亦九秒九笑指可叮熱雪糕，惹來全場拍手大笑。至於選擇推介廟街及廟街特色文化的莊子璇，全晚表現淡定又大方，結果先拔頭籌獲得當地賓客喜愛及肯定，榮膺「越南越愛香港小姐」，就連胡定欣，亦對她讚不絕口。

胡定欣受訪時笑指子璇有劉佩玥影子：「佢好Sweet，同劉佩玥有啲似，都好得體。」近年愛上健身的定欣，雖然晚宴前一晚才抵達峴港，但仍爭取時間到下榻酒店Gym room跑步：「另外我今朝7點就起咗身，第一時間拉開窗簾欣賞個長沙灘，個陽光又喺正我眼前，好靚。」譚俊彥則表示喜歡10號陳霈錤：「我自己直覺就10號，佢個氣質令我覺得好舒服。」並笑言期待之後在劇組能與16位佳麗再有緣碰面。至於擔任大會司儀的黎諾懿，則自爆因不擅長記人名，一度搞錯Hanna與Hera而自覺尷尬；而同為港姐出身的麥美恩，則坦言很戥16位師妹開心：「佢哋終於可以衝出香港，代表香港做親善嘢，好好呀。」