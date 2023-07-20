張頴康傳心灰離開無綫　老婆麥雅緻：無論點都支持！

藝人麥雅緻（Angie）、車婉婉和林盛斌今日（20日）各自帶兒子出席書展，3個小朋友今年同升小學，年齡相若，初見面好快便熟落。車婉婉與中澳混血老公誕下的兒子「BBQ」，大讚媽媽教中文好叻，婉婉表示因為老公不諳中文，平日由她主力教中文，自誇最叻講中文圖書故事，她說：「我係演員，會做埋配音，講到好似拍劇咁，所以好精彩。」麥雅緻育有一女兩子，帶了2仔出席，表示暫且能夠應付小學的中文及普通話，媽媽來港也有幫手教授。

提到老公張頴康近日傳出不續約無綫，Angie表示老公合約至明年底，未傾續約，9月仍要開工，她說：「工作佢自己揀，男人對事業有自己睇法，無論佢留定唔留我都支持，喺公司都工作咗17年，同事夥伴都好熟，但想出去闖都不為過，見吓個世界。（戥老公未能攀升男一不值？）唔會，喺我心裏面佢好值得呢個位，但每個人際遇唔同，唔會同一個模式。」

婉婉提到《中年好聲音2》100強已誕生，自言今季做主持感到壓力，因為不少參賽者都是行內人，可能入行較她耐，故她會鞭策自己，事前做定「功課」做好資料搜集，不想令觀眾失望。

Bob表示細仔隨3個家姐入讀課程較輕鬆的學校，讓小朋友開心學習，唯一希望兒子學好數學，想兒子學他數口好不易畀人呃？他說：「幾好數口都會畀人呃，唔關事，畀人呃因為智商爭啲，希望個仔智商高啲。」他透露暑假會帶小朋友去澳門短途旅行，太太就會帶子女去加拿大探親，他有工作不會同行，稱小朋友無提出過要出外升學，暫無外國升學計劃。