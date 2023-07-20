193豪言ViuTV「豬扒多過人」　自居溝女王幾日拍一次拖

「宇宙天團」ERROR現身ViuTV《全星暑假》節目宣傳，他們負責的《ERROR暑期自作業》將於下周五首播，4子率先爆節目精彩內容，透露節目中做很多無厘頭作業，如去夾Band、最犀利達人體能大挑戰、最透明的身體檢查及電話誠實挑戰。193則自爆遭成員出賣，他說：「有位溝女唔叻嘅成員，將我教佢溝女嘅電話內容公開。」Dee聞言即「自隊」說：「193教我嘅嘢好實用。」保錡又爆料指節目內有宿營環節，並要求邀請ViuTV以外的女嘉賓，193對此說：「因為我哋個台豬扒多過人，除咗COLLAR。」

而193受訪時笑指於身體檢查環節時，有成員露出「潛力股」，相信觀眾睇到也會「嘩」一聲，更爆肥仔是最渣的「磨碌西瓜」。談到他們於台上指ViuTV豬扒多過人之說，193表示：「係事實。（練美娟想衝上台打你！）佢應該係最接受嗰個。」對於教成員溝女橋，193表示：「本身我有個愛情節目，呢方面經驗豐富啲，自己以前都係成功嘅，幾日拍一次拖。」阿Dee更封他為「感情界王者」及「194次郎」，笑指他一日早、午、晚、消宵，拍4次拖也可。