佐藤健來港派心放電　盧慧敏性感露背索到暈

憑串流劇《First Love 初戀》爆紅的日本男神佐藤健今日（20日）來港，與鄭裕玲（嘟嘟）、193（郭嘉駿）及盧慧敏現身中環出席活動，大批粉絲逼爆商場，場面墟冚。活動上發生了小插曲，擔任司儀的嘟嘟介紹佐藤健出場時，現場迅即爆出尖叫聲，但對方卻遲遲未現身，嘟姐即執生介紹自己身上首飾，還拉來193幫手打圓場，果然經驗老到！

之後，千呼萬喚男神佐藤健終於出場，他先以廣東話打招呼，笑言：「大家好！我係佐藤健。」之後再用日語續說很高興來港見到大家，亦沒想過香港粉絲如此熱情，好感謝大家，亦希望大家身體健康。雖然佐藤健沒有接受媒體訪問，但全程都相當識做，不停擺派心甫士。

嘟嘟第一次見佐藤健，笑言好開心，對於開場時的「執生」，她笑言：「咁貴請我有原因。」她與193「救場」時，193問嘟嘟有無掛住他，嘟嘟即耍手擰頭：「真係無，不過，佢真係好乖嘅。」

而盧慧敏佩戴珍珠首飾，指自己本身無珍珠首飾，但原來都幾襯自己，問她若將來男友求婚想要鑽石定珍珠？她笑言：「Why not both？」她跟鄭裕玲一樣都是首次見佐藤健，雖然跟對方的企位有點距離，但都大讚對方有氣質，她謂：「呢樣嘢都睇時間同經歷，我都向呢方面進發。」近期忙拍戲的她，直言動作戲居多，幸好無畀人打傷，因大家知她不是拍開動作戲，所以都很照顧她。