許廷鏗被歌唱事業耽誤踢波　老竇原來係足球教練

歌手許廷鏗（Alfred）第3次拍攝啤酒廣告，繼上次表演拉枱布後，今次廣告再要他大顯身手，難度升級，表演花式足球，讓不少歌迷驚喜發現，原來官仔骨骨的他，都充滿運動細胞。

拍攝當日，Alfred需要用腳長時間控球及使出較剪腳踢花式，很久沒有踢波的他，笑言拍攝前一直好驚，到埋位時才發覺，波一上腳，記憶馬上回來，不需NG已經踢到，大展幾下身手導演已經收貨，他笑說：「其實以前喺大學都有踢U TEAM，成為足球員係我細個其中一個願望，話晒我爸爸係足球教練，我哥都踢得好叻㗎！細個跟住佢哋都喺足球場上留下不少腳毛同足印，不過後來就放棄咗足球夢，參加比賽後就成為咗歌手啦！」

他說：「最深印象係未入行前，代表大學宿舍踢HALL TEAM，嗰陣都未參加歌唱比賽，不過喺學校都有幾多fans，好多人喺現場支持我、嗌我咁，風頭都幾一時無兩，哈哈。今日拍廣告又踢返波，所有兒時回憶返晒嚟，希望無失禮老竇啦！」

是次除了踢波之外，品牌更特別挑選了Alfred最喜愛的「大牌檔」作拍攝背景，他說：「我真心好喜歡食大牌檔，第一次同客戶洽談廣告，我哋都係喺大牌檔傾合作。我又打兩份工啦，所以壓力唔細，每日放工令我最放鬆同最開心嘅活動，就係約三五知己食飯，而食飯最緊要係好食同人情味，所以我成日揀去大牌檔，同朋友邊食邊啤一啤係最無敵、最放鬆、最好氣氛。」

身兼多職的他近日多添一重身份，開設個人網上頻道「鏗gry廚房」做飲食KOL，他說：「本身我真係好鍾意食嘢，成日四圍食，加上Fans同身邊朋友成日send啲餐廳畀我，所以一有時間，我都會去「搵食」，其實拍飲食節目一直都係我夢想，入行咁耐都冇機會，所以終於把心一橫開條Channel自己拍。」雖然一兼三職，不過他都無放低過歌唱事業，亦希望年底可以開演唱會，他說：「我同公司同事已經好努力去籌備緊，我好享受同觀眾交流，希望可以快啲同大家公布好消息。」