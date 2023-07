有圖為證！黃嘉雯旅行洩蜜　暗撻富二代

前港姐冠軍黃嘉雯去年初宣布跟外籍男友分手後,原來已秘撻富二代Jordan。東網收到消息,指兩人同是愛狗之人,經常以狗調情,更多次同遊外地及出海「洩蜜」。日前Jordan終於「鬆手」,在社交網上載女友的照片,認定情侶關係。

現年29歲的黃嘉雯樣子甜美,擁32C、23、34的驕人身材,憑天賦本錢本應深受無綫重用。早前她於劇集《下流上車族》穿三點式及施濕身誘惑,成為劇中焦點一幕,其後客串《法言人》以低胸裝騷長腿示人,被網民冠以全劇最靚的女角。不過她似乎「賺錢買花戴」,之後都只是Hea做綜藝節目《流行都市》及《超級毛特兒大賽》的主持,認真嘥料!眼見節目《姊妹淘》的拍檔蔡嘉欣與陳詩欣都嫁得好,她亦希望找到好歸宿。

肥仔變肌男

有讀者爆料指嘉雯早已秘密收埋富二代男友Jordan,男方於英國University of Leeds畢業,住複式豪宅,家境不俗。孝順的他與母親關係甚好,不時在社交網上載母子合照。他現職方案經理(Solution Consulting),生活相當健康,平時喜歡打籃球、行山及健身等。以前他是肥仔一名,經過努力減磅後,現已成為肌肉型男。

而嘉雯參選港姐時被起底,家底豐厚住半億豪宅,不過她曾表示不覺得有任何幫助,一直都靠自己努力賺錢。她向來喜歡「老外」,前男友是瑞士人,如今跟曾留學英國、門當戶對的Jordan拍拖,可謂非常啱Key!

隔空互動 有迹可尋

兩人拍拖後低調處理感情,雖然未試過上載合照,但從他們的生活照中,已將戀情曝光!今年2月Jordan生日,嘉雯親自訂造「Money蛋糕」,並拍片放上社交網,配文:「You don't ask for money, you made your own money.」另邊廂Jordan亦上載對着「Money蛋糕」許願的獨照,他更為女友舉行生日派對,廣邀好友出席,可見已向朋友公開關係。兩人又同時間各自上載出海照,Jordan於遊艇上拍照,嘉雯則晒滑水照。打得火熱的他們少不了旅行拍拖,分別於去年11月及今年4月同遊泰國與韓國,各自網晒餵長頸鹿的照片。而嘉雯上載遊韓的照片中,身後玻璃倒影正是Jordan,「洩蜜」早已有迹可尋!

日前Jordan終於「鬆手」,忍不住於限時動態上載嘉雯的靚相,見女方穿上貼身露腰Tee,雖然他用Emoji遮了女友的頭部,但憑驕人身材已認出是嘉雯。由於兩人都是「狗奴」,Jordan不時帶自己的愛犬及女友的小狗「多士」外出,就連其母亦將「多士」抱入懷內,明顯嘉雯已融入男友家中。