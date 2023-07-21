林燕玲教仔方法非一般！諾懿「追仔」理由勁洋葱

《星級煮意》豪華版，「新聞主播殿堂級女神」林燕玲，繼續跟「暖男廚神」黎諾懿傾個痛快，大談獨特湊仔經。今年45歲的「小飛俠」林燕玲育有一子，她的教仔方法可謂「非一般」，就算其子「扮狗仔」吃飯，她也不會阻止；她又跟諾懿一樣，認為要由得兒子碰釘跌倒，他才可擁有強大的心臟。

林燕玲跟黎諾懿雖然同樣出身無綫，但兩人之前未有認識機會，今次真正結識，均覺得彼此十分「啱Key」，對生活、教仔的看法有頗多相似之處。被問到現時兒子3歲即將入學，會否變成「虎媽」，「小飛俠」指自己主要會用「放任」的態度去教導，讓他找到自己真正喜歡、適合的道路，甚至在兒子「扮狗仔」、不用手提起匙羹吃飯，她也不會阻止。諾懿亦表示作為父母不須太保護下一代，他們是需要跌倒過，才會對生活的各種事情有深刻的體會。

另外，「小飛俠」奉行「一孩政策」，認為「一個夠晒數」，諾懿就表示，當他看到大兒子峰睿，在房中自己跟自己談話玩玩具時，就覺得他值得擁有一位有血緣的玩伴，長大後可以互相扶持，故此他決定「生多個」，現在峰睿有弟弟奕辰陪伴，生活十分美滿。