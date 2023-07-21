【是日通勝】

農曆六月初四

癸卯年 己未月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、栽種、納財

忌：安床、置產、開倉

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、23、26

幸運顏色：深藍

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：被動態度不改正，感情發展勢必陷入僵局。

金牛座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

雙子座：好人有好報，只要多做善舉，好事自然來！

巨蟹座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

獅子座：面對感情事不夠理智，宜把眼光放遠一點。

處女座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

天秤座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

天蠍座：有好運氣加持，沒有甚麼問題可以難倒你。

人馬座：人逢喜事精神爽，趁今天多做有意義的事。

山羊座：財運不錯，妥善管理手上資金，生活無憂。

水瓶座：要顧及伴侶感受，感情關係必須用心經營。

雙魚座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）狗 健康差

鼠：精力充沛，外出活動會遇到很多好事。

牛：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

虎：放開懷抱，有望結識新朋友，別太拘束。

兔：職場變動大，壓力急增，士氣受打擊。

龍：情緒不穩，人際關係受考驗，易得罪人。

蛇：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

馬：財運亨通，可考慮長線投資，回報理想。

羊：主動為同事分憂，可建立良好人際關係。

猴：鴻運當頭，有機會在職場上脫穎而出。

雞：宜虛心聽取身邊人意見，得着不會少。

狗：是日沖煞，健康欠佳，易有小病小痛。

豬：有伴侶者要注意，忌一言不和就吵架。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

丁火日天干命格如何

丁火出生的八字，日天干之命主，丁火是日常生活用來照明的火光，炒菜煮飯的爐火，所以必須有燃料。甲木就是丁火的燃料，甲木不一定代表樹木之柴薪。於丁火來說，甲木就是煤炭、石油與電能，乙木也是生丁火之燃料，但燃燒力量太小太短暫，次等級。

丁生於春，春木為丁火之燃料，命中見甲木於天干，甲木為丁火之正印文化星，不但學習天分高，而且易得長輩之錢財。如果夜晚出生，太陽不見，需要丁火燈光照明，而且夜間水氣官星旺，可得權威。

丁生夏季，夏日炎炎見火爐，汗流浹背。喜見夜晚出生，水旺來調節氣溫，精忠報效老闆官星。如果黃昏金旺出生，名為紅爐煉鐵，更得命中有水來淘洗，將軍之材。炎夏丁火，忌見火上添柴，辛勞汗流之徒。

丁生秋季，秋金財旺，財旺喜身強，早午出生火旺身強可任財，大忌天干見丙火太陽，日間太陽光芒萬丈，丁火燈光，豈能與太陽丙火競爭，財歸他人，名為丙奪丁光。丁火煉秋金，怎能沒有石油煤炭之甲木呢？

丁生冬令，天寒地凍，最愛溫暖的爐火，雪中爐火喜送碳，甲木印星轉化冬季水氣官星，官印相生狀元材。