笑住瘦！親身體驗「10日瘦10吋」　Ching Q超標完成！

【特約報道】我擔任首席執行官的《ACE演16:30 19/7/2023藝模特大賽》終於圓滿結束，這港韓演藝模特盛事，不單獲韓國猛人坐鎮評判團支持，更喜見獲Angel Face贊助瘦身瘦程的參賽者，在10天內成功瘦身，把累積多年的體態問題一掃而空，能在大賽中以最佳狀態上陣。參賽者包括沈靖喬（Ching Q）、李念卿（Suzzara）、李維心（Jessie），甚至Senior組的方結瑩，不約而同跟我說：「Dr.Angel，好多謝你！體驗過先知咁有效，原來減肥都可以照食嘢，多謝你令我變靚！」

每一聲「多謝」，都會令我由衷的喜悅及安慰，最大的滿足感，就是客人接受療程後，真的達到理想、甚至超乎想像的收身效果，能夠幫助她們改善體態、健康及飲食習慣，她們的微笑及欣喜，就是我努力不懈工作的原動力。Angel Face在美容界屹立36年，幫助萬千女士親身見證「瘦身不是夢」，甚至城中很多名人明星去Ball或出席活動前，都會來Angel Face進行瘦身美容療程，就是因為口碑好，口耳相傳。

體態改善，有人說可能是衣着打扮所致，但數字就是最有力最客觀的實證！接受「10日瘦10吋」速效瘦身計劃的參賽者，幾乎是「超標」完成，Ching Q減了10.1吋，Suzzara減了9.1吋，Jessie減了14.5吋，更奪得了「健康瘦身大獎 」至於方結瑩是最厲害，一口氣減了22.1吋！Ching Q說以往靠做運動，也難於「修復」腰線及收緊大腿內側的位置，她說：「做完療程後，睇得出有分別，腰線位明顯左，大髀肌肉更firm！」

至於Suzzara，她說雖有做gym的習慣，但Angel Face的瘦身療程令她「如虎添翼」，事半功倍！她說：「當下做完療程我真的萬分開心，因為無論是大腿、腰、背，還是手臂，以及一些比較難透過運動收緊的位置，即時見效，明顯見到收緊的效果。專業顧問介紹的『宇宙飲食』，提倡『七成蔬菜 三成肉類』，令我想不到，原來Angel Face也會重視飲食控制這一環！」

速效瘦身計劃「10日瘦10吋」特別之處，是把中醫營養學及自然療法結合，並以先進高科技的美容瘦身儀器進行，在10天內重新調理體質、提高新陳代謝率、以及有效燃燒脂肪，養成易瘦體質。我一向認為，瘦身，不是人云亦云的胡亂按網上流傳的餐單節食，就可以達到效果，反之會得不償失，分分鐘把身子搞壞！

「10日瘦10吋」之所以優質和安全，是專業顧問在開始療程前，先分析客人的體質及飲食習慣，再針對式的訂製個人飲食方案，之後再按客人的身形，決定療程內容，包括「抗氧排毒療程 」、「磁頻纖型療法」或「LMP養生淋巴療程」等，並建議在10日內進行6次療程。同時會提供10天份量的天然輔助健康食品：排毒酵精、補身纖體粥及玫瑰草本茶，以幫助排清宿便、改善消化系統、增強免疫力及促進新陳代謝。