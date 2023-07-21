歷代兒童節目哥哥齊集！伍文生享受做「學生」

幾位兒童節目男主持伍文生、秦啟維、Harry哥哥和蕭徽勇於書展舉行座談會，宣傳一本結集由70年代至今所有「哥哥」的新書，筆者涂小蝶邀請了兒童節目元祖級元老譚玉瑛寫序，並透露譚玉瑛有份幫手聯絡眾「哥哥」受訪，而袁潔儀亦專程從廣州來港出席支持。

由《閃電傳真機》年代做起，到現在的《Hands Up》依然做兒童節目主持的伍文生，已由「哥哥」變成現在是3位小孩的爸爸，他表示初入訓練班頭幾年，經常飾演弟弟和學生角色，期間認識不少兒童節目導演和編劇，等了4年終於成功加入做兒童節目，完成他的心願，他覺得自己的外形是公認的「學生」，做了12年學生十分享受：「90年代睇我做兒童節目的小朋友，現在已經係爸爸媽媽，依家我可以做畀家長睇。（向譚玉瑛姐姐進發？）唔係我控制，但我都做好多兒童教育有關的工作，是我更大的方向。」

秦啟維稱入行便獲亞視揀中拍劇，後來劇集開不成，便轉去做兒童節目，算是陰差陽錯踏入兒童節目，他稱最難忘一次，與袁潔儀在玩具店合作主持一個現場節目，他誤將袁潔儀說成為袁潔瑩：「呢個最深刻，不停叫錯佢嘅名4、5次，因為係Live，佢冇指正我，從此以後，喺我心目中，我要記住潔儀姐姐係最緊要。」