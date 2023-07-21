兩個月內演唱會3度取消　粉絲擔心尊尼特普健康問題

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）近期忙於與樂隊The Hollywood Vampires舉行巡唱，而原定日前他們於匈牙利首都布達佩斯開騷，但臨開騷前不久他突然於社交平台宣布取消演唱會，令在場外排隊入場的Fans失望及擔心！

尊尼於網上發聲明指基於沒有預計的情況下取消演唱會，並向粉絲道歉。由於他沒有明確解釋取消的原因，因而令粉絲大為擔心。有粉絲表示：「唔係嘛，我希望所有人都冇事。」另一粉絲說：「佢哋冇乜重要嘢都唔會取消演出。希望佢哋所有人都身體健康。」

除了取消匈牙利演唱會之外，原定昨晚於斯洛伐克舉行的演唱會亦於舉行前於官網宣布取消。而今次取消的理由是設施的建設尚未完成，為了樂隊及公眾的安全起見而只好取消，他們強調今次的取消與對上一次匈牙利取消的原因完全冇關，並指樂隊所有成員都安全及健康，期待於之後的波蘭及美國站與樂迷見面。

查實近期尊尼受到腳傷的困擾，5月時他就因為出席《康城電影節》期間扭傷腳，更因此而押後與樂隊的美國巡唱。而上周五（14日）尊尼亦被影到離開蘇格蘭的酒店時撐枴杖。