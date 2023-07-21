一秒穿越？「異空間」打卡記

來到周末一覺瞓醒當然是唸下呢兩日去邊好啦，繼小記話當然是繼續到不同商場的期間限定裝置打卡，避開炎夏或颱風的攻擊。今次就為大家介紹兩個別具特色的「異空間」，讓大家一秒到達不同場景，瘋狂打卡呃Like！

【韓食照相館】

好掛住韓國？今個周末不如到香港仔中心由即日起至9月3日打造的「韓食∙韓色 夏日照相館」，館內以韓食為主題，並融入當地潮流的打卡元素，打造10大最韓打卡空間，其中包括被譽為韓國國民美食的韓式炸雞及杯麵打卡裝置、拍出韓劇劇照感的地鐵月台及路邊攤場景，誘發少女心的療愈系雲朵咖啡室及小清新繽紛水果空間等，帶大家來一次沉浸式仿韓打卡之旅。打卡之餘，商場還引入韓國熱話「個人色彩診斷」體驗，讓大家了解適合自己的色彩，為彩妝和穿搭術加分，另外亦設道具空間，讓來者可揀選適合自己的道具，提升相片質感。

【厭世「扮」工室】

辦公室出現可疑生物？原來是人氣盲盒玩具角色「星期一的布魯斯（Monday Bruce）」首次登陸香港，由即日至9月3日打造全港首個主題打卡布置「荃灣廣場x Monday Bruce『扮』工室放暑假」，活動特設6大打卡位，包括「OT循環線」、「ERROR 404 『扮』工室」、「老細催命枱」、「避世小角落」、「放負居酒屋」及由7月29日起開放的「洗錢就快樂期間限定店」。另外場內還有近20間餐廳食肆聯手推出低至半價餐飲優惠及指定日子設暑假限定減壓工作坊，後者有Super Motion動感拳擊工作坊及Homeland 牛角包窩夫工作坊，動靜皆宜。