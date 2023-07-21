靈戲逼人︱李漫芬擺脫「八婆格」　演活苦命師奶

李漫芬（Fanny）早前憑無綫劇《新四十二章》「瘋狂黑社會大家姐」贏盡焦點，近日於另一無綫劇《靈戲逼人》中，飾演苦命盡責師奶仔，亦受盡好評，其中一場怒打蔡國威一幕，更令觀眾留下印象，Fanny受訪時，透露與威仔相識超過廿載，故拍攝前能放膽溝通，「怒打」對方時亦分外放心。Fanny說：「場戲喺西貢拍，當時好多人圍觀，有啲仲喺二樓望落嚟。記得綵排時我情緒已經到，到真拍時係一SHOT落，拍完導演都有讚話感動，我好開心。」

Fanny又感謝監製Simon給予她如此有發揮的角色，笑言最大突破是終可暫別「八婆」生涯：「我記得拍完《致命復活》，郭晉安話我係新一代八婆人選，家豪哥同小青姐再將我昇華咗做貴婦八婆。之後多謝陳維冠監製搵我做黑社會大家姐，嗰次又學開槍又學霸氣，令我有新嘅成就解鎖。今次再轉演賢良淑德同受盡委屈嘅角色，我都有花心思喺對白語氣度，希望能夠令觀眾感受到我嘅委屈，好多謝監製信任我，亦多謝編劇寫得咁好，令到我投入幻想到自己有個衰老公，係好玩嘅。」

至於蔡國威，則笑指角色最特別是「有咁大個女」，並謂刻意讓自己「頭髮亂了」配合角色：「其實呢個不負責任爸爸本身係好人，只係為咗某啲原因要走佬，所以造型方面一定唔會四正，應該要落泊啲、頹啲同不修邊幅啲，咁啱嗰日西貢好大風，我就由自己個頭有咁亂得咁亂。」威仔又笑指Fanny拍怒打他戲份時，其實經過多番掙扎：「我一開始就叫佢放膽打我，叫佢用任何手上嘅嘢揼過嚟，尤其佢手上面嗰十卷廁紙，總之就係唔使留力同驚整親我。但Fanny都仲係錫住我，最初試戲時仲係有啲留手，好彩後尾大家感情都到，表現到我個內疚同佢嘅原諒。雖然短短兩場戲但真係過足戲癮，我都少拍呢類戲，所以好多謝監製畀機會。」