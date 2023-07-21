思家大戰︱陳庭欣率東張女神出戰　兩度清版精甩尾

由李思捷主持《思家大戰》第三季，本周日（23日）播出一集，有陳庭欣率領的「東張女神膊到盡」隊，成員包括陳懿德、容羨媛、梁麗翹、梁菁琳，對戰由劉萬梁師傅率領的「功夫雙節棍」隊，成員有Alvin、飛雲、哈士奇魂教練、Dee爺教練。刻意全Team以sharp醒露膊裝上陣的「東張女神」隊，全程貫徹「東張精神」活力十足，5人一出場即大擺女人味十足的S形甫士，又不時大晒香肩振響聲勢，兼輪流大派表情包炒熱氣氛。眾人之中以容羨媛最識搞氣氛，不但七情上面，答問題期間更忽然大耍「功夫」，相當吸睛。至於負傷撐拐杖上陣的陳懿德，則搞笑謂：「我仆住嚟，點知就真係仆到。」

談到隊名，隊長陳庭欣笑言：「今次博啲乜？緊係博贏，我哋做嘢搏到盡，玩遊戲都搏到盡！」說畢五人笑言要「襯番隊名」，玩起「膊頭人浪」，嬌俏又搞笑。至於「雙節棍」隊，雖然五人對答時較為害羞，但耍起雙節棍時型格十足，雙眼有火，贏得全場拍爛手掌，尖叫聲更是不絕於耳。「雙節棍」隊更成功點燃思捷的功夫魂，在節目尾聲技癢大耍雙節棍。

說到答問題環節，出名機智的「東張女神」隊表現出色，兩度清版，當中以梁菁琳最為精靈，成功擦鞋！事緣其中一條問題「夜媽媽得你一個喺條街，忽然有露體狂走出嚟，你會即刻？」，梁菁琳九秒九兼意志堅定回答：「拍片報東張」，思捷聞言對菁琳「轉數之快」五體投地：「答案唔會喺上面架喇，雖然你係擦東張鞋，但呢個係good answer，如果（答案版）有乜都得，我請食飯！」這邊廂梁菁琳答得出色，那邊廂陳懿德則相當甩碌，其中一條問題，講出一個「武打電影男明星」，陳懿德竟回答：「我淨係諗到陳山聰咋」，思捷聽罷眼神死之餘，更忍不住口噏噏走向鏡頭前「投訴」，場面搞笑。