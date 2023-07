放工鬆一鬆　華麗微熏之夜

香港人工時長、壓力大,放工就要解除束縛,偶然約埋朋友到酒店Happy Hour最是輕鬆,隨住多間新酒吧登場,華麗裝潢配新菜單有新驚喜,有時間都可以輕輕鬆鬆發掘美酒和美食,甚至有強勁音樂和表演,既開心又紓壓。

意式度假風情

意大利的迷人美景和美食,令人嚮往,早前於中環開設的Bar Leone,主理人Lorenzo Antinori曾於倫敦和本地五星級酒店酒吧掌舵,這次開設的新酒吧,滲透意大利羅馬特拉斯提弗列傳統酒吧的風格,店內的雞尾酒標榜低干預方式調配,即不會使用蒸餾技術或其他機械,強調手工藝、食材和時令。招牌的有用托斯卡尼氈酒調配的Leone Martini,經典的Negroni就有原味、柚子和咖啡口味。小食就有煙熏橄欖配意大利帕爾馬芝士、意式醃漬蔬菜、手工冷切肉和羅馬薄餅等。

神秘紐約地下吧

五光十色的紐約,經常為大家帶來驚喜。中環開業的The Green Door以紐約地下酒吧作靈感設計,裝潢帶有神秘感和私密度,酒吧名字以文學《愛麗斯夢遊仙境》的橋段命名,雞尾酒傳統和創意兼備。MARIE以Bloody Mary作藍本,以番茄清湯加德國氈酒、刁草精華酒等調和,JULIA混合3款烈酒調配,再加熱情果,入口清爽。佐酒小吃有日式炸蝦餅、炸魚薯條、新鮮蜆肉配店辛子莎莎醬等,再加上西冷牛扒和美式蘋果批等美式菜單,令人滿足。

上機前體驗

自開關以後,大量香港人爭住出國,現時來到機場,唔單止食快餐,有時間還可以慢歎番杯。於機場開幕的Intervals特別為旅客帶來與眾不同的美酒體驗。因應上機時間,可選擇約15至60分鐘的Flight of cocktails,15分鐘體驗有2款飲料,包括用龍舌蘭酒、洋甘菊雲尼拿茶、白苦艾酒、有汽酒及梅斯卡爾酒製成的To Dream,To Wake則以干邑、咖啡利口酒和榛子香精調配。30分鐘可揀4款、45分鐘可揀6款,另外酒吧還以四季作靈感設計多款無酒精雞尾酒,唔飲酒的人都有得揀。酒吧提供港式大蝦多士、無花果和羊奶芝士及三文魚配魚子醬等小食,用作上機前的悠閒體驗,最好不過。

神秘表演派對

去酒吧,熾熱音樂、多元化的美酒和形形色色的表演,令人壓力全消。中環的Maggie Choo's就集合上述優點,酒吧以古董店後的秘密場所作主題設計,帶出復古的東方色彩,再加上有舞者作精彩演出,令人未飲酒己沉醉其中。雞尾酒同樣富驚喜,Driven by her Dreams以龍舌蘭酒加水果和芫荽,Visitor from west就有波本威士忌配熱情果和雪莉酒等,邊飲邊配燒粟米、粟米脆片配青豆牛油果醬、脆炸魷魚和煙熏爆谷雞等美食,再感受音樂和表演,So Nice!