賴恩高斯寧拍片爆阿Ken同Jimin@BTS牛仔造型撞look

由荷里活兩大影星瑪歌羅比（Margot Robbie）及賴恩高斯寧（Ryan Gosling）合演的真人被《Barbie芭比》（Barbie）正在全球熱映中， 飾演Barbie的瑪歌在片中大玩造型之外，飾演阿Ken的賴恩亦在片中不停轉look，其中一個就是西部牛仔造型。電影公司今日就公開一條片，賴恩於片中自爆唔覺意同防彈少年團（BTS）的成員Jimin撞look！

Jimin兩年前於BTS的MV《Permission to Dance》中穿着的牛仔衫無論顏色同款式都與阿Ken在片中的牛仔衫一模一樣。賴恩於片段中說：「Hi,Jimin。我係賴恩高斯寧。我發覺到你喺《Permission to Dance》套衫同我嘅阿Ken喺戲入面件衫一樣，由於係你着先，所以功勞歸於你。你絕對着得最好睇，而有不成文規定係如果你鍊贏阿Ken嘅Style，你就可獲獎。」之後賴恩拎出阿Ken在片中彈的結他並表示送給Jimin：「反正阿Ken都唔係成日彈，送你手上仲更有發揮。」暫時未知Jimin會否接受阿Ken呢個大禮。