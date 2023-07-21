金城營造集團推出「金城快充ZETTA」突破性群充及快充服務

（左起）主禮嘉賓何偉基先生、王紹恆太平紳士、梁啟明博士及周憲本先生一同進行啟動儀式，按下啟動按鈕後，現場的大螢幕隨即展示「金城快充ZETTA」遍布全港各區的願景圖，祝願「金城快充ZETTA」業務大展鴻圖。

零碳運輸是全球大趨勢，香港特別行政區政府亦積極推動電動車普及化，並以2050年前達致碳中和為目標。植根香港60載的能源基建專家金城營造集團（下稱「金城」）亦以此為目標，並以建設智慧及可持續發展的優質城市為願景，本着「營創更好未來」的企業理念，宣布推出革新性的「金城快充ZETTA」，提供別樹一幟的直流群體充電（直流群充）及快速充電（快充）方案，為香港電動車充電市場開創新局面。

為隆重其事，「金城快充ZETTA」啟動禮在7月19日於全新落成啟用、位於土瓜灣新寶工業中心的「金城電動車營運中心」舉行。啟動禮邀請了香港特別行政區環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士及運輸署助理署長（技術服務）何偉基先生擔任主禮嘉賓，並聯同金城行政總裁王紹恆太平紳士及行政總裁特別顧問周憲本先生主持啟動儀式。與此同時，金城亦即場與多位業界夥伴簽署合作協議，攜手為推動電動車普及化共創新篇章。

本港整體電車充電設施嚴重不足，市面上大部分為中充和慢充，而快充只佔17.6％，直流快充更僅佔整體2.7％，未能有效支援商用電動車的日常營運，或會窒礙運輸業向低碳轉型。金城利用集團在交通基建及新能源業務的豐富知識及經驗，推出新業務「金城快充ZETTA」，為巿場提供真正快充服務，其速度高達480 KW充電功率，並能同時為多達12輛電動車進行快充，大幅縮短充電時間；而分支充電裝置的體積只為傳統的約十分之一，大大增加配合停車場空間上的彈性，即使在狹小場地亦能夠安裝。

「金城快充ZETTA」的服務包括：在遍布港、九、新界的充電站為客戶提供電車充電服務；提供電車充電設施安裝建議及服務；為商業車隊提供管理服務等，全面照顧不同用家所需。金城電動車營運中心已正式投入服務，而位於荃灣、葵涌及西環的充電站建設亦計劃於今年內落成。預計在未來數年，服務範圍將覆蓋全港18區，為香港建立完善充電網絡。

此外，「金城快充ZETTA」亦即席與多位業界夥伴進行簽署合作協議的儀式，包括：電動車充電設施品牌深圳市車電網絡、車用電池品牌寧德時代新能源科技旗下的廈門新能安科技、電動車品牌科軒動力、來自巴士服務業界的冠忠巴士集團，以及來自的士業界的文鋒車行。簽署儀式由王紹恆太平紳士、梁啟明博士及何偉基先生擔任見證人，並由周憲本先生代表金城簽署合作協議。透過與來自不同界別持份者合作，積極推動建設香港成為智慧及可持續發展城市。