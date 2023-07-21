Lolly Talk大放笑彈　Mei Mei獲封「搞笑擔當」

女團Lolly Talk 8位成員黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（Ah Yo）、吳倩怡（Sinnie）、黃敏蕎（阿妹）、陳紀澄（Tania）、劉綺婷（Yanny） 、鄭芷淇（Elka）及曾美欣（Mei Mei）今日（21日）現身沙田出席慈善活動，向大家收集「微笑」，大批粉絲無懼烈日到場支持。她們表示經常保持笑容人自然更健康，笑言大家笑點很低，成員間有不同稱號如「笑Mei Mei」、「笑哈哈」、「笑Ka Ka」，還有「笑蛋」，又大爆成員Mei Mei為隊中「搞笑擔當」，為大家製造歡樂：「佢講嘢好多懶音經常發錯音，又會將啲四字成語掉轉講，我哋會笑佢呢啲係『Mei Mei語』。」雖然搞笑，但成員們亦大讚她正努力改善中，每天也會讀報及讀歌詞，然後錄音發送給各成員。

她們表示剛去了台北3天拍攝新歌《四方帽之約》的MV，寓工作於娛樂，期間亦有趁機到處吃喝玩樂，笑指未知是否太過興奮，同房的Elka和阿蛋出門時竟忘了鎖酒店房門，要回到酒店後才發現，幸好最終未有財物損失。談到工作，除了預備新歌及計劃年尾開騷外，她們亦透露正在上演戲課程，每次也會令成員彼此間更加認識：「因為每次上堂都會分享嗰段時間自己嘅感受，大家會了解多咗大家，好多次上完堂都喊到收唔到聲，不過發洩咗情緒個人就開心晒。」