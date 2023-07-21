古天樂親赴紐約亞洲電影節　獲頒亞洲影壇非凡貢獻大獎

藝人古天樂（古仔）早前獲紐約亞洲電影節頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，表揚其多年來於亞洲影壇作出的各種貢獻。古仔於紐約間7月19日親自飛抵紐約出席頒獎禮，而由天下一投資，古仔主演的新作《送院途中》亦在電影節中作北美首映，古仔於當地除了分享獲獎感受、暢談自己新作外，亦提及對香港影圈的展望。

古仔於紐約亞洲電影節《送院途中》首映禮現身，開場之前，大會就先向古仔頒發「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，古仔在頒獎台上表示獲獎對自己非常大榮耀，感謝大會肯定。他又在致謝辭中提到香港電影人在疫情期間，一直沒有改變本質，依然用心製作電影「少了任何一個幕後崗位，一部電影都很難誕生。所以我拎到呢個獎，係團隊的功勞，絕對唔係我個人榮耀。」古仔亦有留意近日，在荷里活發生的美國編劇和演員工會的罷工行動，他就指人類的創作力和情感都非常重要：「AI（人工智能）提供到人類方便和功能性，但永遠戰勝不到人類的創造力和情感，只有創造力和情感才能令電影感動到觀眾心靈。」古仔說畢獲得全場掌聲，他亦承諾無論天下一，抑或自己參與的作品，未來都會繼續努力用心製作。

本身擔任香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長的古天樂，疫情期間身體力行協助電影從業員，古仔在首映禮前的記者會，就有分享箇中感受：「3年疫情時間中香港影圈有近一年半時間停工，有電影從業員亦因此轉行，有機會不會再返到影圈工作， 自己只是希望盡能力幫助，不單止希望維持電影生產，亦希望從業員維持到生計。」有記者亦有問到古仔，早前獲「美國電影藝術與科學學院」邀請擔任為奧斯卡評審有何感受，古仔就講到希望借此機會將香港作品推廣全球：「希望香港可以拍攝到更多不同類型，面向世界的電影，不論我作為天下一的創辦人，抑或香港電影從業員，我都覺得這是我的責任。」

以香港記者偵查殘疾院舍為主題的《白日之下》，同樣有份參與今屆紐約亞洲電影節「香港巡禮」單元，對於作品今次能夠在北美首映，導演簡君晉就非常開心：「紐約亞洲電影節是北美一個大規模的亞洲電影節，我的作品可以參展並可以親身出席，好興奮可以在疫後再度到訪呢個城市。希望呢度觀眾睇完有共鳴。」