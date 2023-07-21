周嘉洛被爆帶女「回家」　滕麗名親證：有集講陳瀅！

久未於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》出現的周嘉洛，近日終宣布「回家」，今日更現身該劇宣傳活動，成為焦點的他全程成為被玩對象，雖然賣口乖表示：「我想你們。」但隨即被「爺爺」劉丹揶揄：「你好虛偽好假，畀啲真誠好嗎？」及後嘉洛又被取笑地位已凌駕劉丹，單立文也加入戰團：「溝晒正劇啲女，兜一個圈返嚟！」招架不住的嘉洛即表示：「我唔溝女呀！」

事後嘉洛與「媽咪」滕麗名及劉丹受訪，表示已開了幾日工，暫時會集中拍攝該劇，重返《愛》大家庭感覺熟悉，感受像沒離開般，劉丹與阿滕亦大讚嘉洛變得成熟及踏實，對於被指早前連拍多套正劇追女無數，阿滕即為嘉洛澄清：「佢係畀女溝㗎！打咗個轉返嚟！」嘉洛則笑說：「冇話畀女溝或者溝女，呢啲活動一直都好期待，但係冇發生到嘅，始終都係工作緊要。」劉丹亦表示：「佢係被動嘅，所以佢唔係好覺。」

問到會否帶緋聞女友客串《愛》劇？劉丹笑指很難安排多個角色，著嘉洛帶一個半個便足夠，那會否帶頭號緋聞女友陳瀅「回家」？阿滕即爆料說：「其實真係有一集係講陳瀅嘅！（有冇陳瀅㗎？）唔知㗎，大家拭目以待啦！」

而劉丹對於兒子劉愷威帶同孫女小糯米外遊，他表示此行陪孫女上暑期班，預計於當地逗留幾星期，由於自己有工作在身，加上要10多小時機程很難頂，故夫婦二人也沒有同行。