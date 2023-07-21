許家傑鍥而不捨約李芷晴睇戲：唔開心佢用前輩形容我！

藝人許家傑、林淑敏及李芷晴出席無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》活動。家傑對於被指與芷晴密會睇戲，笑指若果每次與女性出街食飯或睇戲被報道，朋友將會離他而去：「其實當晚好多人一齊，唔止我哋兩個，不過冇法，子晴呢排紅。」問到為何不邀「大小姐」林淑敏同行？家傑說：「其實我有個睇戲同學會，好多演員喺入面，大家一齊去睇戲進修演技，係演員必須。」

林淑敏亦力撐拍檔家傑：「我認識嘅佢好夠朋友，好多活動係佢Link up朋友，如果佢唔開聲去搞，我哋就真係會鳥獸散，我驚畀人講多兩講，我會冇咗你呢啲搞手朋友。問到家傑會否繼續約子晴睇戲，他說：「梗係會啦，正常社交，我又唔怕，又覺得冇問題，個個都會約。（咁子晴同大小姐邊個正啲？）兩個都咁好，不過睇完報道唔開心，係子晴用前輩形容我唔開心。」子晴聞言說：「咁你真係一個好好嘅前輩嘛！我細細個就睇你，其實我覺得好神奇，因為明明我條線唔係同家傑。」林淑敏就表示當日看見二人緋聞報道，還未睇內容已被子晴的魔鬼身材、天使面孔照片所吸引：「好想問佢點Keep到條腰咁幼。」