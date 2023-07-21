Open Top單座純電概念　向經典致敬

為慶祝保時捷（Porsche）成立75周年，廠方發表了以經典356 No.1 Roadster為靈感，並基於718 GT4 e-Performance技術基礎製造的Vision 357 Speedster無頂開篷純電概念跑車。另一邊廂，Triumph TR25純電概念跑車不約而同採用單座位Open Top設計，藉着劃時代設計，雙雙向傳奇經典致敬。

Vision 357 Speedster復古科幻

在Vision 357 Speedster身上有不少向經典致敬的設計，例如融入車身四點式圓頭燈、四橫間尾燈組以至車尾粗直間紋圖案，一看便令人聯想到經典的356車型。概念車以獨特的Marble Grey淺灰與Grivelo Grey Metallic深灰兩種色調配搭，並在配備碳纖輪蓋和中央鎖的20吋鎂合金輪圈上進一步延續，一對前輪碳纖輪蓋漆上Grivelo Grey Metallic深灰，後輪則是Marble Grey淺灰色。

頭冚及車身兩側均有獨特的75周年紀念拉花，其中頭冚上的拉花特別加入1948和2023年字樣，而兩側的拉花則注入由設計師專門繪製的漫畫風格獨角馬。設計像迷你機翼的電子側鏡下方，更是跟頭冚一樣配備邁阿密藍色機械式復古板扣設計。常見於Open Top無頂開篷跑車的單座位配「後車廂蓋」設計，車廂以編織碳纖維物料鋪陳，複合碳纖物製賽車椅配備Racetex椅墊及Miami Blue六點式安全帶，碳纖飛扶壁防滾結構緊連在座椅後方。賽車軚環的12點及6點位置和駕駛模式旋鈕等注入跟車身沿出一轍的邁阿密藍色細節點綴，其前方的儀錶採用透明設計，極具科幻感。

Triumph TR25新舊融合

另一邊廂，Makkina汽車設計工作室最近特別展出一款名為Triumph TR25的純電概念Open Top跑車，以慶祝英國汽車品牌Triumph誕生100周年兼自家工作室成立25周年。更具意義的是獲得擁有Triumph商標的BMW集團授權，使之成為近40年首款掛上其廠徽的概念車。

它以BMW i3 S底盤平台構建而成，車身離地距再要低30mm，加上低重心和接近50:50重量分布，寬大輪拱內配備21吋雙色合金輪圈及Pirelli P Zero輪胎。至於充滿時尚簡約設計美學的造型，則是向1953年Triumph TR2無頂開篷跑車致敬，可說是一次新舊融合及展示團隊設計實力之作。新車線條乾脆利落，擁有靈感沿襲自經典TR2的深前進氣口、雙圓頭燈及單座位旁平蓋等設計元素。一對LED圓頭燈別出心裁地顯現25字樣，並採用長而垂直LED尾燈。單座位車廂設計極盡精簡，配備一張賽車座椅、軚環、鋁金合加速及制動腳踏等；軚環前方還設有一個具復古未來感的儀錶，以顯示車速、電量及行駛里程。