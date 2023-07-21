胡定欣自爆越南之旅狂吃牛河　港姐三甲睇好莊子璇

藝人胡定欣、羅霖（Candy）及時裝設計師何國鉦等今日（21日）現身尖沙咀出席記者會，宣布為9月舉行的選美活動擔任評判。剛完成「香港小姐競選2023」越南外景拍攝回港的胡定欣，表示也是首次踏足越南，發現原來當地也有很多無綫劇迷：「去3日2夜，有把握時間去食我鍾意嘅越南河。」

她表示與譚俊彥於當地擔任港姐晚宴的獻唱嘉賓，因此能近距離接觸16位候選佳麗：「有幾位Sharp，好大方得體、有自信，亦都留意到有啲比較緊張到手震。（你氣場太勁嚇親佳麗？）梗係唔係啦，緊張人之常情，就算我哋上台表演都有緊張嘅時候，相信佢哋累積多啲舞台經驗，決賽就唔會咁緊張。(有冇分享經驗？)唔使啦，有好多導師喺度，見佢哋喺後台好專心背台詞，唔想打擾佢哋。」問到有否三甲心水？她表示看好「翻版劉佩玥」莊子璇：「佢笑容同聲線都好似劉佩玥，另外仲有2號黃泳嘉(Jessica) 有迷人酒凹，同埋談吐得體，佢兩位都係我心水。」作為評審問到他審美準則？她説：「樣貌、談吐同內涵，如果有一技之長會加分，不過年代不用唔同，大家審美眼光都唔同咗，80、90年代著重女人味濃，依家睇少女味較重。」

至於Candy則表示喜見疫情放緩，各地選美活動開始復辦，又透露將於9月到馬來西亞為亞洲小姐擔任區賽評審。曾多次擔任選美評審的她經驗豐富，直言外貌身形固然重要，但內涵才是她著眼部分：「依家只要同個女仔講幾句嘢，我就知道佢係真誠定虛偽。」她指時代不同，輕醫美其實很普遍，只要不太過份絕對可以接受：「若果一眼就睇得出當然會扣分。」選美出身的她，自言當年也有想過退選：「嗰陣去西班牙拍外景，要着泳衣喺公園影相，唔係喺泳池又有好多人睇住，我接受唔到，跟住打俾媽咪，媽咪同我講既然參加咗，就要堅持落去。」另談好友張學潤早前離世，她透露其家人已低調處理其後事，不會再有其他儀式。