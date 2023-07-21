莫文蔚出道30周年大肆慶祝：堅持做喜歡的事

歌后莫文蔚（Karen）今年適逢出道30周年，推出全新單曲《永生所愛》，此乃網絡遊戲《大話西遊》量身打造的主題曲，她不僅擔任監製，更親自作曲，歌曲以現代音樂展現時空穿越的歌曲命題，亦有復古的音樂元素，充分展現絕美的意境與跨越時空的畫面感。

她坦言這首歌可能跟她以往的「莫氏情歌」作品的感覺有點不太一樣：「以往的作品可能是溫柔一點、Soft一點、甜蜜一點的情歌，這次反而有一種『硬』的感覺，有點武俠片的感覺。」今次亦是她出道以來第二度為《西遊記》衍生作品獻唱，她在95年主演周星馳經典電影《西遊記》片中白晶晶一角深入民心，當時與盧冠廷合唱片尾曲《一生所愛》，成為一代經典，傳唱至今。

她深深覺得自己與《西遊記》的緣分實在太深、太特別，她說：「當年演繹白晶晶這個角色，對我是一件很大的事情，沒想到隔了這麼多年之後，竟然又有機會跟《大話西遊》遊戲合作，還參與了這首歌曲的作曲與製作，我覺得這個緣分真的很特別，我也非常的榮幸。」她坦言創作這首歌的時候，腦海的畫面都是充滿着《西遊記》，很多回憶畫面一一浮現。

今年適逢她出道30周年，對她來說是一個非常特別的一年，她說：「今年是必須要大肆慶祝，我覺得是真的很難得的，堅持這麼多年，一直可以做自己喜歡的事。這30年來的每一分、每一刻真的很享受。」近期正積極籌備個人展覽，讓粉絲可以期待一下，她說：「希望可以在不同的地方跟大家分享這麼多年來的點點點滴。」