高挑美人妻 有偈有絕藝

愛弓涼及葵百合香兩位高挑人妻，邊個魅力最強呢？（互聯網）

提到日本人妻，予人體態嬌小而賢良溫婉嘅形象，但喺日本AV界就唔同喇，有唔少身材高挑又火辣，仲放蕩好色嘅飢渴美人妻，更憑住精彩演出令AV迷心醉神迷，今日就搵來愛弓涼及葵百合香兩位高挑人妻比併，睇吓邊個魅力最強！

騎功出眾

今年40歲嘅愛弓涼，前名叫三浦步美，2019年由SOD帶入AV界，氣質溫文綺麗，加上長髮飄逸，風韻相當迷人，而且肌膚白滑身材纖巧，身高有成5呎6吋之餘，上圍仲有對D奶，絕對係少見高質熟女。

美艷迷人嘅佢，表現亦相當出色，所以出道半年後便獲得熟女AV名廠Madonna賞識，將佢收歸為專屬女優。直到2020年佢突然引退，半年後就改用現有藝名復出，並繼續以M廠專屬女優身份演出。愛弓涼之所以吸引到廣大AV迷支持，皆因佢能夠將人妻嘅精髓完全演繹，扮演飢渴人妻時一臉慾求不滿夠晒誘惑，而扮演良家婦女嘅時候，又能夠將委屈又興奮嘅表情盡情流露，加埋騎乘功夫出眾，演出相當精彩。

愛弓涼

年齡：40歲

身高：5呎6吋

三圍：36D-23-34

鯨魚式潮吹

擁有5呎6吋高挑身材嘅愛弓涼，喺日本AV界已經相當少見，但係仲有一位比佢高多1吋嘅人妻系女優，佢就係葵百合香喇！今年39歲嘅佢，女人味濃郁，扮演人妻角色的確係相當有優勢。而佢喺眾多人妻女優當中，更可以話鶴立雞群，因為佢擁有5呎7吋高挑身材，體態豐滿而雙腿夠修長，上圍對G奶仲脹卜卜添！

2016年佢以藝名一松愛香出道拍AV，之後又改名叫八田愛梨，直到2018年用現有藝名發展女優事業。佢係出名晒嘅色慾之女，更自爆每次拍AV都係真性情演出，各種反應都唔係做戲。另外，佢仲有「鯨魚人妻」之稱，究竟係點解？鯨魚識得噴水，而香妹嘅潮吹絕技相當出眾，經常被男優搞到佢潮吹亂噴，搞到拍攝現場四圍都濕晒，真係辛苦晒一班清潔員工喇！

葵百合香

年齡：39歲

身高：5呎7吋

三圍：37G-25-37

第1回合

鬥賣相

葵百合香身材高挑又大波，而且女人味濃，但紮起孖辮時又散發出幾分少女味道。而愛弓涼身材又弗又有美乳，而且氣質綺麗高貴，唔拍AV亦出得大場面，梗係更勝一籌啦！

第2回合

鬥激情

愛弓涼演技同騎功都相當出色，的確令作品精彩萬分，然而葵百合香比佢玩得更放更激，除咗經常瘋狂潮吹，仲相當樂於接受重味愉虐玩法，所以呢個回合勝。

第3回合

鬥妻味

葵百合香成熟而有韻味，不過經常好快就會露出淫蕩本色，而愛弓涼喺演出上嘅變化卻係慢慢嚟，由怕醜、委屈，再逐步變到慾求不滿，睇落人妻感覺出色好多。

愛弓涼魅力強

葵百合香身材高挑豐滿，演出夠晒激又識瘋狂潮吹，但係愛弓涼嘅身材更具線條美之餘，美貌仲散發出一股惹人憐惜嘅溫婉氣質，魅力真係令人難以抵擋！