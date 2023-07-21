陳百強逝世30周年　夏妙然出書記錄Danny相處點滴

今年是「情歌王子」陳百強（Danny）逝世30周年，前唱片騎師夏妙然今日（21日）在書展推出新書作紀念，記錄了她與Danny的相處點滴，讓不同年代的朋友認識他更多。與Danny分屬好友的她，指Danny除了是歌手，還是著名美指，衣着影響深遠，書中她邀請了歌后潘迪華在內18位嘉賓分享，其中歌手林家謙亦有撰文表達Danny對自己的影響。她說：「以前每次訪問Danny，佢都係自己拎喼，無助手同行，平時我哋會相約飲嘢同跳舞，到今日30年，Danny嘅歌、衣着同形象都咁多人鍾意，係一件好值得光榮嘅事。」

陳百強的胞兄陳百靈、音樂人徐日勤、填詞人潘偉源、藝人賈思樂和鄭子誠等亦有出席，陳百靈笑稱過了這麼多年Danny的逸事都講完，很多人已懂得背誦，他今次純粹來支持夏妙然，自己也未看過新書，但看到歌迷對弟弟的支持熱度無減，十分感恩，他說：「人唔喺度咁多年，但歌迷都係好熱情，有任何活動都會出席，好有心，對我都好好，好感恩，証明Danny係好有號召力。」

近年網民塑造AI陳百強翻唱別人的歌，陳百靈亦略有所聞，表示AI幾年前已出現：「投射佢喺舞台上唱歌，好似真人，不過呢啲噱頭唔啱我哋。（會反感？）唔會反感，Danny係獨一無二，做藝人要聲色藝三方面配合，AI係做唔到，做到藝，做唔到聲和色，所以真人先至咁紅。」