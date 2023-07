美國殿堂級爵士樂歌手Tony Bennett逝世,享年96歲。據外媒報道,公關人員7月21日證實死訊。而Tony Bennett方面的公關人員韋納(Sylvia Weiner)亦向傳媒證實消息,但未有透露死因。

Tony Bennett生前名曲包括《I Left My Heart In San Francisco》、《Because of You》等。而他生前與美國樂壇天后Lady Gaga的合作亦為人津津樂道。晚年,他一直與阿茲海默症對抗。

Tony Bennett於1926年8月生於美國紐約,1952年推出首張專輯,其演藝生涯長達70年。他曾奪過20個格林美獎項(Grammy Awards),包括終生成就獎,亦憑藉在電視節目上的音樂演出,贏過2座艾美獎(Emmy Awards)。