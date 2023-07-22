【是日通勝】

農曆六月初五

癸卯年 己未月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、入學、治病

忌：遠行、詞訟、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、13、28

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

金牛座：事業運極佳，宜專注工作，盡力做到最好。

雙子座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

巨蟹座：沒必要的比較可避則避，可減少很多煩惱。

獅子座：淡定有錢剩，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

處女座：生活平平穩穩，保持一顆善心可帶來好運。

天秤座：善有善報，將來遇上困難才會有人幫助你。

天蠍座：享天時地利人和，宜抓住時機為理想奮鬥。

人馬座：對愛情關係感到迷惘，對方可能不適合你。

山羊座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

水瓶座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

雙魚座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）豬 有意外

鼠：變化多端，外出要注意交通，安全第一。

牛：吉星高照，貴人運強，交際能力受認可。

虎：安於現狀，不夠積極，易拖累事業發展。

兔：諸事不順，需要花時間處理大堆問題。

龍：別因私忘公，完成正經事，玩得更盡興。

蛇：財運高漲，理財方面獲貴人指點迷津。

馬：與人相處易生誤會，退一步海闊天空。

羊：好友邀約出遊，彼此關係變得更融洽。

猴：人際關係上升，出席聚會活動有得着。

雞：做事踏實，不走捷徑，總會有人賞識。

狗：運勢普通，粗心大意，容易遭人投訴。

豬：是日沖煞，易被突發事故弄得焦頭爛額。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座變好心情方法（上）

白羊座

做劇烈運動如打泰拳、踩單車或游水等，重點是消耗能量及爆汗，只要釋放多餘的能量或怒氣，過後會感覺好像輕了，不要讓多餘的氣力變成了發脾氣。

金牛座

讓身體感覺舒服可以有很多方法，如做一個香薰SPA又或者吃一頓美味的大餐，看一場音樂劇又或是做運動，都是透過身體愉悅的感覺來讓心情變好。

雙子座

只要將令自己不開心的事跟別人說一次，表達自己有甚麼不滿，而對方又明白你已能夠令心情變好，再輕鬆的可以跟一班人去吃喝玩樂就會開心。

巨蟹座

要返回自己的家，一個讓自己感覺安全的地方，靜靜的獨處，或吃一頓養生的美食，甚至找一個強大的臂彎給自己躲進去，都是得到滋養和溫暖的方法。

獅子座

可以是大鬧一場，或買一份名貴禮物給自己，在「我」的世界，我就是中心，所以不要再想別人的需要，先照顧好自己，滿足了自己，感覺就會變好。

處女座

要先解決令自己不開心的問題，才能夠釋懷；可以找一個辦事能力高的人來跟你分憂，又或是執拾零亂的衣櫃，甚至漫步，總之做一些有效益及實際的事。