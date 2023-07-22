甄子丹意國補辦婚禮　發表愛的宣言成副身家獻詩詩

影壇巨星甄子丹與太太汪詩詩向來是圈中模範夫妻，今年適逢結婚20周年，子丹特別於意大利科莫湖補辦婚禮，以彌補當年的簡單儀式！忙爆「新郎」子丹昨日越洋接受獨家專訪，指婚禮籌備了足足10個月，更大講愛的宣言，指能娶詩詩為妻是今世最大的福氣，太太攞足100分！

甄子丹與汪詩詩2003年於多倫多註冊，婚後育有女兒甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James），一家4口幸福美滿。當年低調行禮，無阻他們的感情發展，多年來恩愛如昔，趁着今年結婚20周年，子丹更決定大事慶祝，為愛妻補辦盛大婚禮！

婚禮於詩詩最喜歡的意大利科莫湖邊Vila Babiano私人莊園舉行，佔地過萬平方呎，除了子丹與前妻所生的兒子、子丹妹妹、妹夫以及詩詩九十多歲的外婆前來觀禮外，2人還邀請多位圈中好友見證，包括內地影星王寶強、周勵淇夫婦、蔡一智夫婦、蘇永康夫婦及甄家班等，場面熱鬧。

籌備10個月

場地布置以浪漫、溫馨為主，布滿五顏六色的花海，還出動遊艇及名車等。詩詩身穿白色露背拖尾婚紗，高貴大方，子丹則穿上米色西裝，與太太襯到絕。婚禮上，子丹大講愛的宣言，又幽默踢爆太太有時都會「妻管嚴」：「雖然，你有時會用最強烈同最刺激嘅說話嚟同我上堂，但我好清楚，你內心其實只有一個字，就係『愛』字！」

子丹雖然忙爆，昨日仍越洋接受東網專訪，他說：「籌備婚禮用咗9至10個月時間，每個環節我都好滿意！（廿年相守相伴，太太有冇咩令你好感動？）太多太多，唔能夠一下子講晒。」他大讚太太是「滿分老婆」，能夠娶到她是福氣。

貴為國際影星，子丹拍戲無數，身家豐厚，更喜歡儲磚頭，有指單是香港物業已超過3億元！不過，家中財政大權一向在詩詩手上，子丹於婚禮上亦揚言要老婆繼續管他，即安心將成副身家交給她操控，子丹受訪時笑說：「我努力賺錢都係為屋企、為下一代，我嘅錢咪即係佢嘅錢。」

子丹花盡心思為太太補辦婚禮，原來詩詩亦為他搞了一個生日派對，預祝7月27日「登6」快樂，派對於婚禮翌日晚上舉行，詩詩還特別請來70年代國際歌星Paul Anka獻唱，對方一向是子丹最愛的歌手之一，令他大感驚喜！