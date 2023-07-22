清晰眼科全新兒童近視防控中心及旗艦店於尖沙咀開幕

【營業資訊】時代進步，人類生活模式逐漸改變，近視亦隨之發展成一種常見視力問題，預計2050年全球近半人口將患有近視。惟社會普遍未有重視近視問題及其帶來的健康風險，對預防及控制近視的方法認知不深。

近視的成因是眼球過長，眼球一如所有身體組織，會隨孩子發育長大，至18-20歲才趨向穩定，因此成長期正正是近視控制的關鍵時期，影響孩子一生視力。香港作為全球近視患病率最高的城市之一，6歲學童患近視比率為約18%，12歲時比率已上升至約62%。為了讓下一代擁有清晰視力與未來，清晰醫療集團於尖沙咀開設全新旗艦眼科中心，專門提供兒童近視防控服務，希望提高大眾對近視問題的關注，並以各種科學化方式為小朋友控制近視，期望減少近視對下一代的影響。

清晰眼科全新兒童近視防控中心

清晰眼科全新兒童近視防控中心旗艦店佔地共14,000呎，為顧客提供一站式眼科醫療服務，讓家長攜同子女在同一地點進行檢查、諮詢，並取得子女專屬的個人化近視控制方案，免卻舟車勞頓。

中心為孩子提供全面眼睛檢查及近視控制評估，一共多達13項專門檢查項目，並會為家長提供孩子的近視控制評估及臨床診斷報告。報告除了常見的屈光度數、色覺、立體感檢查等，更包括眼底離焦測試：利用清晰近視防控中心國際級的多光譜光地形圖儀器（MRT），不但可量度眼睛中央（即黃斑點）度數，更可量度黃斑點中心以外的周邊離焦狀態，檢查位置高達100萬，確保訂製的近視控制鏡片最貼近孩子的個人狀況和需要，為其視力提供最好保護。

清晰眼科的專業醫療團隊會提供一對一服務，先由眼科視光師替小朋友作詳細檢查，再交由眼科專科醫生作醫學診斷及分析，並制定最適合小朋友的近視控制方案。中心現時提供的4種近視控制方案，包括阿托品眼藥水(Atropine)、角膜矯形術(OK鏡)、近視控制鏡片，以及近視控制隱形眼鏡，所有方案近視控制效果均高達5-6成以上。而醫生與視光師因應小朋友個別需要，或會建議混合使用兩種近視控制方案，以達致最佳控制效果。

清晰眼科夥拍多個業界龍頭提供多款高效的近視控制產品

許多品牌的近視控制鏡片為標準化鏡片，在部分使用者身上能形成理想離焦，但並非人人適用。全新兒童近視防控中心引入多款高效的近視控制產品，包括思問個人化近視控制鏡片，以及OK鏡鏡片Euclid MAX。

思問個人化近視控制鏡片則為一種根據個人數據打造的鏡片，醫療團隊以眼底離焦測試量度孩子眼球不同位置的離焦狀態，利用得出的數據，度身訂造理想離焦狀態的個人化近視控制鏡片，研究證實能延緩眼軸增長效果高達74%。

Euclid MAX則是一款由美國製造的OK鏡鏡片，鏡片透氧度(Dk) 高達180，比大部分其他OK鏡品牌高，有效減低透氧度不足造成的風險，能安全、有效地保護孩子視力。有研究發現，兒童佩戴不同品牌OK 鏡的近視控制效果在首兩年相若，但7成佩戴Euclid OK 鏡的兒童在佩戴第三年，眼軸拉長仍等於或少於每年0.1mm，比其他品牌OK 鏡的5 成4高。清晰醫療集團與Euclid Vision 組成策略性聯盟，在中心開設亞洲首間Euclid Max Center，為顧客提供優質的近視控制產品。

清晰 x ZEISS Vision蔡司 全港診所首間蔡司近視管控工作室

為給予孩子更多選項，覓得最適合他們的近視控制方案，清晰醫療集團亦與ZEISS Vision蔡司組成策略性聯盟，在清晰近視防控中心內開設全港診所首間蔡司近視管控工作室。

蔡司光學生物測量技術以極高精準度見稱，一直廣泛用於醫療手術前檢查，蔡司近視管控工作室亦具備此技術，可捕捉孩子的眼軸長度、角膜彎度等精密數據。工作室設計由蔡司打造，與其旗下的蔡司視光中心設計如出一轍，旨在結合蔡司視光護理及醫療技術，將創新及尖端科技融入流程，提供先進的全方位嶄新近視防控管理方案。從以IOLMaster 眼軸和角膜生物測量，到近視防控諮詢至眼球生長追蹤，均由蔡司高端數碼視光和醫療技術和儀器全面支援，清晰的專業人員配上蔡司極致精準光學技術，為孩子帶來一站式既精準又貼心的專業服務。

該工作室亦引入全港首個蔡司近視監測軟件ZEISS Myopia Workplace，配備來自蔡司波前屈光數據和蔡司生物測量數據，能進一步為孩子的眼睛進行深度近視風險分析，讓醫生與視光師可提供經更全面考量的專業諮詢和近視防控建議。

提升顧客體驗 照顧一家需要

清晰深明除了服務質素外，客人體驗亦極為重要。為創造小朋友的愉快到診體驗，中心內設有兒童專屬玩樂空間，不但放置夾公仔機等適合兒童的遊樂設施與遊戲，更會不定期舉行有趣的兒童活動，如魔術表演、小丑表演、面部彩繪等，讓孩子在愉快、舒適的環境中享受服務，不會抗拒應診。

除孩子的體驗外，清晰醫療集團亦希望照顧陪診家長需要，中心特設逾千呎特大等候區及獨立休息室。等候區採用簡約低密度設計，加上落地玻璃提供寬廣視野，家長可在寬暢的等候區內放鬆，靜靜等候孩子完成檢查，把握等候時間盡快完成工作要事，待孩子完成檢查後，盡情享受親子時光。

另外，不少家長生活繁忙，加上經常使用電子屏幕，經常感到眼睛乾澀灼痛。中心亦設有乾眼診斷中心，家長在等候期間亦可享受乾眼診斷服務，了解乾眼原因，從根本解決問題。一次到診，同時監察孩子與家長的眼睛健康，一家的靈魂之窗都得到適切照料。

全新的清晰近視防控中心位於尖沙咀交通樞紐，極盡便利。無論是平日下班後，或週末假日時，帶孩子到中心檢查或應診、及後回家共聚天倫，甚或與孩子在外享受親子之樂都非常方便，加上其專業服務，是守護孩子眼睛健康的必然之選。

地址：九龍尖沙咀彌敦道100 號The One 11 樓全層

中心開放時間：星期一至日10:30-20:00

查詢電話：3188 9000 / 6888 8811