美國演員工會(SAG)早前宣布大罷工導致新片拍攝之餘大型活動亦大受影響,即將於下月30日舉行的《第80屆威尼斯電影節》預計將受直接影響,大會昨日宣布取消由「蜘蛛女」Zendaya主演的新作《挑戰者》(Challengers)任開幕電影,改由另一部電影補上。

據知是因為工潮影響,發行公司華納探索決定將原定今年9月15日上映的《挑》押後至下年4月26日上映,因此令原定8月30日亮相威尼斯電影節的計劃也取消,改由意大利戰爭片《Comandante》任今屆的開幕電影。

除了《挑》之外,Zendaya主演的另一大片《沙丘瀚戰2》(Dune:Part Two)亦被傳因工潮影響,將由原定今年11月上映押後至下年上映。此外,華納探索的其餘兩部新作《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)及《紫色》(The Color of Purple)亦被傳將由今年年底延至來年才上映。