蔡潔同吳沚默拍旅遊節目點解呻冇仔埋身？

蔡潔（Jacky）、吳沚默（MoMo）早前到珠海拍攝旅遊節目，MoMo被Jacky盛讚異性緣甚旺，此行，認識不少著名餐廳太子爺，MoMo則指Jacky全程冇仔埋身，只有粉絲邀影相，姻緣運太差，她都「冇晒符」！

Jacky與MoMo一向相當老友，今次能夠一齊拍旅遊節目，寓工作於玩樂，當然相當Happy，早前，Momo受訪指能夠拍《一舞傾城》是因為蔡潔向公司推薦，今次原來是反過來，因為MoMo很熟悉珠海，獲公司安排主持今次節目兼撰稿，她的老友Jacky很自然成了拍檔，今次之行，兩人玩盡海、陸、空，Jacky指本身沒有出海環節，但因想節目更加生動，故特別加入出海拍攝，她笑言：「我哋有玩帆船，因為要攞住個攝影機，帆船出到海會7、80度傾斜，所以我同Momo拍嘅時候都驚驚地，有其他人傍住會好啲。」

兩位靚女周圍去，仲有到酒吧取景，會否有艷遇發生？Momo笑言：「冇啦，反而我邊拍邊飲，真係飲醉咗，係咁自言自語，不過，都要多謝劇組，令我可以認識到生蠔雞太子爺、荔枝柴叉燒太子爺咁，Jacky冇乜人撩，桃花方面太渣喇，我都冇辦法，不過，好多粉絲搵佢影相，觀眾緣就非常之好。」

Jacky亦很開心今次之行有不少粉絲找她影相集郵：「因為劇集《一舞傾城》播咗，多咗人識我，真係幾多人搵我影相，希望之前再有多啲觀眾認識我。」