長知識 　網羅蔬菜「鎖鮮」之法

一風剛過，一風又預告起，想打風之時可安坐家中，買定多少少菜作後備總無錯，但新鮮菜易壞係人都知，如何可以延長其保鮮期成為了不少人的疑問。所以今日小記就在網上為大家找來了3大「鎖鮮」之法，快來試試可否延長菜的壽命啦。

【紙膠組合包裹術】

要數最常食又最易壞，應該非葉菜類如菠菜、通菜、油麥菜等莫屬，若想延長其保鮮期，由買的時候就要開始注意，盡量買「乾身」的蔬菜，回家後用廚房紙包裹，放入保鮮袋（或密實袋）中，注意根部向袋內，若要束口亦要留有空位，擺放時則以根向下直立為佳。

【避開催熟水果】

除了雪藏的方法外，其擺放時的「同伴」亦尤其重要，事關如蘋果、香蕉、西瓜、番茄、奇異果等在熟成過程會釋放出乙烯的水果會令青菜長褐斑，皆因乙烯是天然催熟劑，會加速熟成。不過凡事都有例外，如蘋果與薯仔一同擺放就可以延緩其發芽的時間。

【雪藏前要諗一諗】

雖然葉菜類蔬菜需放入雪櫃存放，但根莖類蔬菜如蘿蔔、番薯、洋葱、薯仔、南瓜、芋頭等則不需要，放在雪櫃反而令它們更易出現變壞、腐爛的情況，只需放在陰涼處保存即可。