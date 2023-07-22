鎖健酵素湯口服液　輕鬆調出好體質

【特約報道】鎖健酵素湯口服液系列共有12款產品：明目、養胃、腸暢通、酣睡、尿酸通、雪肌等。每款產品經中藥草本經方整方破壁、酶解、發酵、萃取，全部採用藥食同源的上品藥材，更適用於長期或重點調理，方便好飲，效果顯著！

雪肌湯（膠原蛋白補血酵素湯口服液）

對手腳冰冷，身體瘦弱，氣血虧虛，面部色斑，皮膚鬆馳，肌膚腫脹，眼袋重，眼窩、額頭、太陽穴、臉頰凹陷人士有特效。

明目亮眼酵素湯口服液

重點幫助眼乾、澀、濁、眼瞼分泌物過多，容易流眼水，嚴重氣血不足，長期嚴重三高，視力細胞營養不足，視力退化，長時間使用電腦人士，更可預防近視、遠視。

腸暢通酵素湯口服液

有助腸道暢通，元氣充盈，減少腹部脹氣、針對消化不良、清掃腸道、減少腹瀉，並對中央肥胖、潤腸、通腸、清脂、減磅、減少便秘起多重功效。

養胃昇脾酵素湯口服液

有補脾止瀉、除濕止滯、醒脾通胃、利濕消腫、補中益氣、和胃健脾、祛濕利濕、健脾開胃、消食化滯等功效，標本同治。適合有胃脹、胃氣、胃酸過多，反胃作嘔、脘腹脹痛，脾虛便秘，暑濕內溫，虛肥水腫、腹大便便等問題人士。

固腎活力酵素湯口服液

有助溫補腎氣、養元固本、恢復體力精力、修護受損腎臟、提昇活力。全面促進腎臟功能恢復，恢復腎臟活力。

酣睡酵素湯口服液

促心腎相交、促心腦相通、促肝腎調和、促陰陽平衡、清心煩、寧心神、生津液、平肝火的功效。

尿酸通酵素湯口服液

有助減少尿酸形成，軟堅散結、消炎消腫、化積消滯、化痰祛濕、化酸去濕、止痛解燥。對於尿酸痛，嚴重三高，腎功能退化，痛症體質的人士效果顯著。

無糖止渴酵素湯口服液

適合經常口渴、飲水多、排出頻繁、多食消瘦人士的理想保健品，更可每天飲用。

解酒疏肝酵素湯口服液

適合飲酒及肝臟功能欠佳人士。多效合一解酒護肝功效有助強效解酒護肝、解除肝鬱護肝、清肝熱護肝、解肝濁護肝、泄肝火護肝、修護受損細胞護肝、恢復肝功能護肝。

血脈舒酵素湯口服液

有助頭痛頭暈、手腳麻痺、心慌胸悶、心跳過速、心跳過慢、全身疲倦、二便不暢、關節疼痛、嚴重睡眠問題，速效平三高。合三高、痰濕體質或尿酸體質人士。

童樂樂酵素湯口服液

108種發酵果蔬營養全面，提昇兒童腸胃、骨骼、肌肉、神經元、頭髮、皮膚、免疫力。

複合益生菌（固體飲料）

針對消化不良、腸鳴、胃脹、腹脹、食滯、長期沒有餓感、便秘、脾胃虛弱、身體消瘦、胃口差、食慾低、免疫力差、容易傷風感冒等問題人士。

鎖健十週年慶，全線酵素湯口服液均一價HK$498（原價HK$898）；複合益生菌週年慶價HK$268（原價HK$598），於官網及各線下專門店有售。凡購買任何產品滿HK$10,000送鎖健御燕—馬來西亞原盞足乾燕窩一盞（價值HK$1,098， 約5-7克），多買多送，每單不設上限（數量有限，送完即止）；另外，買4盒加送10粒裝（骨健康或專家蟲草）一樽，每單上限送4樽（數量有限，送完即止）。

所有優惠買4盒送1盒，10盒送4盒，20盒送10盒，50盒送28盒，100盒送60盒；多買多送，先到先得*。優惠期由2023年即日至8月7日止。

*如有任何爭議，鎖健公司享有最終裁決權

產品熱線：2811 9900