韓劇女神朴圭瑛　夏日短髮穿搭術

近日新劇《絕世KOL》引爆話題，以年輕貌美的網紅之間的競爭為主題，同時更搭配了時尚、復仇、醜聞等話題，吸引大家一口氣追完全集。外表清新亮麗的女主角朴圭瑛也給大家留下深刻的印象，她在劇中飾演的KOL需要穿上各種名牌服飾以引起關注，但現實生活中朴圭瑛的穿搭卻相反，以舒適自然為主，是低調卻顯氣質的類型。

吊帶連身裙

朴圭瑛被譽為短髮教科書，而且她也很會利用短髮的優勢，選擇將肩膀與鎖骨都展露出來的服裝。她常穿的單品有碎花圖案的吊帶連身裙、泡泡袖設計的服裝，以不遮住肩膀線條設計為主。如果大家想要跟風穿，可以選擇細肩帶的設計，比粗肩帶的精緻度更高。如果擔心手臂粗還可以搭配一件防曬外套，顯瘦之餘，更增加了休閒感。

舒適寬鬆Tee

觀察朴圭瑛的社交帳號，不難發現她很喜歡穿上寬鬆剪裁的服裝，各種Oversized的西裝、Hoodie和針織衫穿在她的身上，顯得個性十足。到了夏日，朴圭瑛就會穿上寬鬆的純白短袖、或者其他印花設計的寬鬆短袖，打造出隨性的休閒風格。今年開始也流行下半身失蹤的穿搭，如果大家想在穿搭上花更多心思，可以在寬鬆Tee下搭配一條短褲，行走時可以露出超長比例的雙腿。