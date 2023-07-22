35萬行頭嘥晒　Angelababy戰鬥格輸素顏迪麗熱巴

內地花旦新人輩出，已成為「前輩」嘅Angelababy及「新疆四美」之首迪麗熱巴都不得不劍走偏鋒，近年內地粉絲愛去機場追星，藝人現身機場嘅衣着亦成為唔少大牌子借機宣傳嘅新平台，不過最近迪麗熱巴以一件大露背絲質背心現身機場，點知就慘遭鹹豬手，引起軒然大波。有粉絲就發現原來佢當日一身打扮相當「貼地」，頭上名牌Cap帽約值380元人民幣，格仔露肩、露背約479元人民幣，白色長褲都要約689元人民幣，全身最貴嘅波鞋，約值7,100元人民幣，熱巴全身行頭約值8,600元人民幣（約9,354港元）左右，價錢普通OL都承受得起。

相反剛去完法國巴黎時裝周嘅Baby亦現身上海機場，超過30萬人仔行頭顯得非常富貴，見佢一身休閒打扮露腰吸睛，但價錢就真係同迪麗熱巴差之千里。當日Baby嘅玫瑰印花白色Tee及牛仔短裙，售價分別是199元及549元人民幣，厚底鑽扣鞋約值13,200元人民幣，包包約值20,900元人民幣，不過最驚人係佢手上嘅手鐲，售價約297,000元人民幣，全身總共33萬多元人民幣（約35萬港元），不過話題欠奉，即被迪麗熱巴比下去。