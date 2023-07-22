浪姐2023︱蔡少芬港普嚇暈Ella　無得成團仲搶鏡

內地綜藝節目《乘風2023》尋晚（21日）總決賽完滿結束，今次共有11個出道席位，排名先後分別係Ella（陳嘉樺）、Amber（劉逸雲）、美依禮芽、謝娜、朱珠、芝芙、劉惜君、A-lin（黃麗玲）、盧靖姍、龔琳娜、賈靜雯。雖然名單早前喺錄影當日已經被爆出，當時就有指蔡少芬（Ada）排名第15，無緣出道，不過喺播出version入面，佢就成為最搶眼一位。

成功將「港普」引入內地市場嘅蔡少芬，參與團隊表演《絕世舞姬》，一襲紅黑紗衣加長辮，異域風情做到足，舉手投足間又有古典韻味，即獲網友大讚有Feel。落力跳唱後佢最後都係同「出道」組擦身而過，僅獲節目組頒發「年度乘風精神獎」，肯定佢嘅努力同進步，佢發表得獎感言時仲High爆：「我其實真的沒有想過今天可以拿到這個獎，謝謝蒼天，謝謝所有愛我的人，謝謝門口一直在為我吶喊的影迷，還有歌迷！我真的很感謝每一個愛我的人，我雖然沒到50歲，但我真的覺得這是很大的禮物，好重啊！我會好好珍惜，謝謝芒果TV給我這個獎，也謝謝你們的愛，我會繼續努力，不管是唱歌還是演戲，我會努力的，謝謝你們！」

不過當佢講到「蒼天」嘅普通話時走晒調，咁啱鏡頭就pan到去Ella度，見Ella勁勞氣去糾正其發音，仲嬲到當場扮暈低，佢身旁嘅芝芙亦笑到失控，睇嚟蔡少芬唔使拎冠軍都喪吸人氣，港普魅力驚人。